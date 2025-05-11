Анчелотти провёл 350-й матч во главе «Реала» во всех турнирах

Итальянский специалист Карло Анчелотти провел 350 матчей в роли главного тренера «Реала». Эта отметка была достигнута в сегодняшнем поединке с «Барселоной» (3:4).
Под его руководством команда выиграла 247 матчей, потерпела 53 поражения и сыграла 50 раз вничью.
Анчелотти занимает второе место в истории клуба по количеству проведенных матчей, уступая только Мигелю Муньосу (605 матчей).
Несмотря на провальный сезон, Анчелотти выжал всё, что мог, благодарность ему, особенно за 3 кубка ЛЧ! Единственный, кто выиграл все топ-5 чемпионатов Европы! Легендище!
Несмотря на провальный сезон, Анчелотти выжал всё, что мог, благодарность ему, особенно за 3 кубка ЛЧ! Единственный, кто выиграл все топ-5 чемпионатов Европы! Легендище!