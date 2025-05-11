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Анчелотти провёл 350-й матч во главе «Реала» во всех турнирах

вчера, 21:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Итальянский специалист Карло Анчелотти провел 350 матчей в роли главного тренера «Реала». Эта отметка была достигнута в сегодняшнем поединке с «Барселоной» (3:4).

Под его руководством команда выиграла 247 матчей, потерпела 53 поражения и сыграла 50 раз вничью.

Анчелотти занимает второе место в истории клуба по количеству проведенных матчей, уступая только Мигелю Муньосу (605 матчей).

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Все комментарии
4dnyfypc75zb
4dnyfypc75zb
сегодня в 03:58
Анчи оставил свой золотой вклад в команду, за это ему благодарность
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 00:57
Уходить надо вовремя.. ☝️
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:54
Пора перевернуть эту страницу
zim289
zim289 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:52
Да, деда нескоро кто-то сможет догнать. Если вообще кто-то сможет.
goalaktika
goalaktika ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:32
Абсолютно согласен👍
протон
протон
вчера в 21:54
Всё равно Карло оставил след, вписал своё имя золотыми буквами в историю клуба!
Несмотря на провальный сезон, Анчелотти выжал всё, что мог, благодарность ему, особенно за 3 кубка ЛЧ! Единственный, кто выиграл все топ-5 чемпионатов Европы! Легендище!
Гость
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