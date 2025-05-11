Анчелотти провёл 350-й матч во главе «Реала» во всех турнирах

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вчера, 21:54

Итальянский специалист провел 350 матчей в роли главного тренера «Реала». Эта отметка была достигнута в сегодняшнем поединке с «Барселоной» (3:4).

Под его руководством команда выиграла 247 матчей, потерпела 53 поражения и сыграла 50 раз вничью.

Анчелотти занимает второе место в истории клуба по количеству проведенных матчей, уступая только Мигелю Муньосу (605 матчей).