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Дортмундская «Боруссия» переиграла «Байер» в результативном матче

вчера, 18:38
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 4Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Байер» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче 33-го тура Бундеслиги (2:4).

На 31-й минуте Джереми Фримпонг вывел «фармацевтов» вперед. На 33-й минуте счет сравнял Юлиан Брандт, а на 43-й «шмелей» вывел вперед Юлиан Риерсон. На 73-й третий гол в ворота хозяев забил Карим Адейеми. На 77-й нападающий Сехру Гирасси довел счет до разгромного. Лишь в компенсированное время Йонас Хофманн сократил отставание в счете.

После этой игры «Байер» идет на 2-м месте (68 очков), «Боруссия» Дортмунд находится на 5-й строчке (54 пункта).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:51
Красавцы Дортмунд отличная выездная победа!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:48
А Боруссия дала жару, они на каком-то ...надцататом месте шли совсем недавно, а уже пятые. Вот это отрезок походу у команды. Красавцы!
Гость
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