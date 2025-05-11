Дортмундская «Боруссия» переиграла «Байер» в результативном матче

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вчера, 18:38

«Байер» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче 33-го тура Бундеслиги (2:4).

На 31-й минуте Джереми Фримпонг вывел «фармацевтов» вперед. На 33-й минуте счет сравнял Юлиан Брандт, а на 43-й «шмелей» вывел вперед Юлиан Риерсон. На 73-й третий гол в ворота хозяев забил Карим Адейеми. На 77-й нападающий Сехру Гирасси довел счет до разгромного. Лишь в компенсированное время Йонас Хофманн сократил отставание в счете.

После этой игры «Байер» идет на 2-м месте (68 очков), «Боруссия» Дортмунд находится на 5-й строчке (54 пункта).