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Дубль Эзе принёс «Кристал Пэлас» победу над «Тоттенхэмом»

вчера, 18:10
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура АПЛ (0:2).

На 45-й минуте Эберечи Эзе открыл счет, а на 48-й оформил дубль.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 17-м месте (38 очков), «Кристал Пэлас» находится на 12-й строчке (49 пунктов).

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azkan
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