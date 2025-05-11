Дубль Эзе принёс «Кристал Пэлас» победу над «Тоттенхэмом»

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вчера, 18:10

«Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура АПЛ (0:2).

На 45-й минуте Эберечи Эзе открыл счет, а на 48-й оформил дубль.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 17-м месте (38 очков), «Кристал Пэлас» находится на 12-й строчке (49 пунктов).