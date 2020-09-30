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2 : 5
завершен
30 сентября 2020, 19:00
среда
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Стадион Чиро Виджорито
|1’
|0:1
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Лукаку Ромелу
ассистент Хакими Ашраф
|25’
|0:2
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Гальярдини Роберто
ассистент Янг Эшли
|28’
|0:3
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Лукаку Ромелу
ассистент Гальярдини Роберто
|Капрари Джанлука
|1:3
|34’
|42’
|1:4
|Хакими Ашраф
|71’
|1:5
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Мартинес Лаутаро
ассистент Санчес Алексис
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Капрари Джанлука
ассистент Лападула Джанлука
|2:5
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Летиция Гаэтано
|Барба Федерико
|37’
|Фулон Даам
|Маджо Кристиан
|46’
|Туйя Алессандро
|Инсинье Роберто
|46’
|51’
|Барелла Николо
|Видаль Артуро
|Лападула Джанлука
|Мончини Габриэле
|63’
|65’
|Брозович Марцело
|Сенси Стефано
|65’
|Перишич Иван
|Янг Эшли
|65’
|Мартинес Лаутаро
|Лукаку Ромелу
|Хетемай Перпарим
|Дабо Брайан
|70’
|81’
|Эриксен Кристиан
|Гальярдини Роберто
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|11
|Удары по воротам
|18
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|6
|Удары в створ
|8
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|10
|Фолы
|15
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|5
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|3
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|0
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Возьми калькулятор если считать не умеешь,посчитай у кого больше?Тогда и поймёшь насколько Туринская команда бездарна
Возьми калькулятор если считать не умеешь,посчитай у кого больше?Тогда и поймёшь насколько Туринская команда бездарна
Лиону привет аха-ха
Лиону привет аха-ха
Вот это да разница в классе аха-ха-ха
Вот это да разница в классе аха-ха-ха
Всех интеристов с уверенной победой
Всех интеристов с уверенной победой
С победой, рад за него!
С победой, рад за него!