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Беневенто - Интер
Удинезе - Специа
Лацио - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто против Интер

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Голы
1’ 0:1 Лукаку Ромелу
ассистент Хакими Ашраф
25’ 0:2 Гальярдини Роберто
ассистент Янг Эшли
28’ 0:3 Лукаку Ромелу
ассистент Гальярдини Роберто
Капрари Джанлука 1:3 34’
42’ 1:4 Хакими Ашраф
71’ 1:5 Мартинес Лаутаро
ассистент Санчес Алексис
Капрари Джанлука
ассистент Лападула Джанлука 		2:5 76’
Наказания
Скьяттарелла Паскуале 73’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Летиция Гаэтано Барба Федерико 37’
Фулон Даам Маджо Кристиан 46’
Туйя Алессандро Инсинье Роберто 46’
51’ Барелла Николо Видаль Артуро
Лападула Джанлука Мончини Габриэле 63’
65’ Брозович Марцело Сенси Стефано
65’ Перишич Иван Янг Эшли
65’ Мартинес Лаутаро Лукаку Ромелу
Хетемай Перпарим Дабо Брайан 70’
81’ Эриксен Кристиан Гальярдини Роберто
Статистика
 11 Удары по воротам 18
6 Удары в створ 8
10 Фолы 15
5 Угловые 1
1 Офсайды 3
33% Владение мячом 67%
3 Cэйвы 4
1 Предупреждения 0
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Все комментарии
Camellot
Camellot ответ матос (раскрыть)
03 октября в 16:10
Дело то ведь в том что играли полумертвый Видаль, за которого сенси приходилось садиться, и именно замена Видаля на барелу поменяло игру, мяч стал держаться в центре, и выход наладился. Наша основа плз это брозович Галя и барела, когда Видаль придет в чувства он будет менять кого-то из пары брозович Галя
773sergeytank
773sergeytank ответ Жека10 (раскрыть)
01 октября в 01:59
    Жека10
    Жека10 ответ 773sergeytank (раскрыть)
    01 октября в 01:21
      773sergeytank
      773sergeytank ответ Жека10 (раскрыть)
      01 октября в 00:40
      С каких это пор ты стал за Севилью болеть, выставив на аву лучшего игрока финала, принёсший победу испанскому клубу?
      Жека10
      Жека10 ответ 773sergeytank (раскрыть)
      01 октября в 00:11
        773sergeytank
        773sergeytank ответ Жека10 (раскрыть)
        01 октября в 00:00
          Don Nerazzurri
          Don Nerazzurri
          30 сентября в 23:20
          Интеристов с дежурной победой!
          Жека10
          Жека10 ответ 773sergeytank (раскрыть)
          30 сентября в 23:18, ред.
            773sergeytank
            773sergeytank ответ Жека10 (раскрыть)
            30 сентября в 22:53
            Ну что тут сказать, наконец-то нашли себе достойного соперника и даже Макаку забил не в свои ворота. Молодцы!
            Agamaga
            Agamaga
            30 сентября в 22:26
            Смерданули Беневенто
            Жека10
            Жека10
            30 сентября в 21:56
            странно что тут не отметились наши гости из Турина.
            Всех интеристов с уверенной победой
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3
            30 сентября в 21:46
            Лукаку монстр конечно!
            матос
            матос ответ Camellot (раскрыть)
            30 сентября в 21:12
            Не понравился он в этой игре мне. Эриксен за 10 мин показал больше обострений, нежели Сенси за всю игру. Пас с левой в касание на Санчеса шикарен. Надо давать ему время.
            David Young
            David Young
            30 сентября в 21:12
            Жаль Беневенто, но они старались.
            матос
            матос
            30 сентября в 21:11
            Хакими реально марокканский конь) Делать такие забегания в конце матча лишь уважуху вызывает. Хороший матч был. Зачет за легкую тренировку перед игрой против Лацио , но легкую порку обороне нужно провести. Вторая игра Интера с хоккейным счетом;-) С победой!
            Camellot
            Camellot ответ матос (раскрыть)
            30 сентября в 20:56
            Зря ты про сенси так, ему как раз таки Видаль не давал продышаться. Вышел барела и начались движения в центре. Санчес конечно выдает отрезок очень хороший
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            30 сентября в 20:55
            Хьакими гол+пас!
            С победой, рад за него!
            матос
            матос
            30 сентября в 20:54
            В обороне на пол шишки наши отрабатывают , пропустили 1 в 1 как с фиалками . Конте реально похоже Эриксена тролит выпуская на 10 + минут
            матос
            матос
            30 сентября в 20:07
            Первый тайм понравился,Сенси мимо кассы вообще.Хакими топарь. Тут уже всё ясно , Интеристы всех с победой!
            Camellot
            Camellot
            30 сентября в 19:55
            Ну класс виднеется
            Ruslan3132
            Ruslan3132
            30 сентября в 19:38
            Хакими, Регилон норм начали...Зачем такие игроки Реалу...Одриосола же есть ))
            Bom Bom
            Bom Bom
            30 сентября в 19:33, ред.
            Наверное, можно выключать. Интер на голову класснее. Делаю скидку на уровень игроков, но все равно этот Индзаги не умеет тренировать) Беневенто легко покупается на фланговые переводы, в центре обороны соперников часто упускает, да и прессинг не впечатляет. Ситуационный есть, но в целом он поставлен так себе, мягко говоря.
            ЮГ РОССИИ
            ЮГ РОССИИ
            30 сентября в 19:06
            Думаю ещё пару минимум Интер забьет
            Bom Bom
            Bom Bom
            30 сентября в 19:05
            Как детей раскатали в первой же атаке
            матос
            матос
            30 сентября в 16:12
            Победы Интеру.
            alex krees
            alex krees
            30 сентября в 14:15
            Интер 3:0
            ОПС
            ОПС
            30 сентября в 13:37
            Интер победит
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