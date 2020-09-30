В 1 Монтипо Лоренцо Голов пропущено: 5 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 93 Барба Федерико Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 37

З 15 Глик Камил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 5 Калдирола Лука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 11 Маджо Кристиан Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

П 14 Дабо Брайан Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 70

П 29 Ионицэ Артур Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 28 Скьяттарелла Паскуале Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

Н 19 Инсинье Роберто Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Н 17 Капрари Джанлука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

Н 21 Мончини Габриэле Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 80 Гори Пьер Грациано

В 12 Манфредини Никколо

З 3 Летиция Гаэтано Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 53

З 13 Туйя Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

З 18 Фулон Даам Всего навесов: 2 Выносы: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

П 4 Дель Пинто Лоренцо

П 56 Хетемай Перпарим Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

Н 20 Ди Серио Джузеппе

Н 16 Импрота Риккардо

Н 9 Лападула Джанлука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 27

Н 25 Сау Марко