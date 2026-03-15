«Балтика» подаст апелляцию на удаление Талалаева

вчера, 18:07
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ (1:0), а также потасовку в концовке встречи.

На последних минутах произошла массовая стычка, в которой приняли участие главные тренеры Андрей Талалаев и Фабио Челестини.

О том, затмила ли потасовка все остальное

Это тоже часть футбола. Понятны эмоции нашего главного тренера. Во-первых, он такой человек и его не поменять. Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками. Во-вторых, ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло. Не знаю, какая будет дисквалификация, но вообще за выбитый на трибуну мяч, мне кажется, нужно давать желтую, а не красную карточку. Хотя я не судья и не эксперт. А эмоции соответствуют накалу игры. Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!

Про атмосферу в раздевалке после игры

Атмосфера праздничная, но приятно видеть, что к таким победам ребята уже привыкают. Нет каких-то танцев на столах и мыслей о том, что совершен подвиг. Это празднование, но не чудо и не событие из ряда вон. Я обратил на это внимание. Всех обнял, пожал руку.

О том, общался ли с главным тренером

Всегда разговариваем с Андреем Викторовичем. Мне не совсем было видно происходящее, поэтому я спросил его о случившемся в концовке матча. Он ответил, что выбивал мяч, но игрок ЦСКА толкнул его в технической зоне. Талалаев не понял, почему за его нарушение была показана красная карточка, а не желтая. Он сожалеет, но понимает, что команде это даже придало импульс. Конечно, если будет дисквалификация, это не на руку «Балтике».

Мы будем подавать апелляцию на красную карточку. Отсутствие главного тренера станет для нас потерей. Но что случилось, то уже случилось. Сейчас мы испытываем положительные эмоции от победы.

ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:56
Надо штрафовать Талалаева , бан на посещение матчей Балтики и 10 млн штрафа !
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:53
Поддерживаю , не наказывать его надо а отправить лечится , больной !
Е Т
Е Т
вчера в 21:44
подлый поступок Талалаева должен быть наказан дисквалификацией
lotsman
lotsman ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:34
А судья? Он что, просто наблюдатель? Талалаев отбросил мяч, судья дал свисток, показал карточку, мяч ввели в игру и тайм продолжился. Так должно было быть?
астраханец
астраханец ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:17
Да какая уже разница кто виноват? Зачем вообще вестись на провокацию? Чего добились? Очко набрано? Нет, зато дисква обеспечена. Честь отстояли? Тоже нет, ибо до конца никто не пошел, только поорали и потолкались.
астраханец
астраханец ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:11
    просто Tomson
    просто Tomson ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Ну да, как он смел обыграть ЦСКА?
    морозз
    морозз ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Дружище! - давай по пунктам!
    Первый кто спровоцировал ситуацию - Талалаев! Жёлтая карточка!
    Затем толчок Кармо - красная карточка!
    Далее снесло крышу Коню - красная!
    Ну а затем возня с обеих сторон, мат, вопли…однозначно красная!
    Всё справедливо кроме Кармо, судья лопухнулся!
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 20:47
    Нужно говорить о том, что произошло в конце матча. В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 20:45
    КДК будет чем заняться - все будут скрупулезно разбирать, может, даже не один день, и все получат по заслугам. Что касается рецидива Талалаева, в дисциплинарном регламенте все прописано. Он получит по максимуму.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:41
    В современной юридической практике нередко при подаче необоснованный апелляции обычно наказание ужесточают. Здесь как раз такой случай. Действия Талалаева носили демонстративно провокационный характер, равно как и его последующие действия и слова. Я думаю он идет по пути Станковича. Месяц другой подлечит нервы, а там и сезон закончится. Такие люди это позор нашего футбола.
    lotsman
    lotsman ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Талалаев отбил мяч - это дело судьи. Показал карточку (жёлтую, красную на его смотрение) и всё, инцидент исчерпан. Мальчик с бровки подал мяч, Кармо его ввёл в игру и игра пошла дальше. Так нет, Кармо кинулся на тренера и завертелось. Так кто виноват во всём? Талалаев или Кармо, которого кстати не наказали даже.?
    shur
    shur ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:52, ред.
    ....Канаешь по улицы, Я тебе на встречу,хрясь бычок (бросил Я)
    из зо рта! А ты такой на изменах, бац мне в репу...!!!
    Тоже самое!!! Тут маски сорваны,нет Тренера и игрока,улица пацанская рулит!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ goalaktika (раскрыть)
    вчера в 19:49
    потасовку учинили армейцы, это уже все приняли.
    морозз
    морозз
    вчера в 19:48
    Какая парни жёлтая, очнитесь? Красная карточка… обоим главным , судья дал по совокупности их дальнейшего поведения! Если главный конь ругался и бросался на всех на своём конском языке, то господин Талалаев покрыл матом всю конюшню и также бросался в кулачный бой! Думаю что Талалаеву надо дать 7 матчей дисквы и это ещё по божески! - ну а коня на 3 матча и это будет совершенно справедливо!
    shur
    shur ответ -Хостинский- (раскрыть)
    вчера в 19:48
    ...вспомни Зидана! Это как надо довести человека в финале ЧМ до такого поступка?! Порой мелкий поступок, слово, доводит до отчаения...! Не было бы подъё-ка со стороны Тренера (русского) с
    игровым мячом,не было бы ответки игрока (иностранца), что там
    у него в башке иноземной....!!! Виноваты все, провокатор один,к ответу!!!
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 19:43
    "ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло"
    Сами же признают.
    Нервы у игроков на пределе, но зачем тренер провоцирует соперника, вместо того чтобы дать наставления организованно обороняться на последних минутах?
    Талалаев, получил КК, за учиненную им потасовку.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:25
    Удалять надо было Кармо. Он толкнул Талалаева. По сути дела он напал на тренера соперников. Это серьёзное нарушение а его никак не наказали за это.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ -Хостинский- (раскрыть)
    вчера в 19:19
    представьте себе, если бы Кордоба толкнул Челлистини.... я просто боюсь представить
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:16
    Абсолютно согласен
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:16
    По идее он на желтую сделал это , заполнили бы карточку и игра спокойно могла возобновится . Но именно игрок ЦСКА спровоцировал потасовку толкнул тренера , это 100% удаление
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    вчера в 19:13, ред.
    Я болею за другую команду . На то что произошло в конце матча Балтики и ЦСКА скажу так .... Ну выбил мяч Таллалаев на трибуну , хотел взбодрить трибуны и дать время на паузу своей команде . Это максимум жёлтая карточка ! За не спортивное поведение . Но дальше события развивались молнееносно ! Игрок с поля толкнул тренера с агрессией это 100% удаления игрока ! Дальше выскочили игроки защищая тренера а как по другому ? Челлистини железно удаление ! И скорее всего за агрессию дисквалификация . Судья удалил обоих тренеров , что бы избежать конфликта , но только поддал огня . Даже выбивая мяч на трибуны , должны дать сразу второй мяч ребята стюарты , и игра бы возобновилась , даже после желтой Таллалаеву . Но все считаю началось с игрока Цска который вообще никак не имел право толкать тренера противника
    112910415
    112910415
    вчера в 19:05
    бесполезная апелляция !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:03
    Байкал всё чётко описал ниже.
    Но меня другое интересует- почему никто не переживает за будущее Челистини, ведь он себя вёл хуже Станковича в пять раз, как и его подопечный завязав эту заварушку. Неужели кони выйдут сухими? а не беспредел ли это
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 18:52, ред.
    А в чём он виноват? Давайте разберёмся.
    В протоколе указано «препятствование возобновлению игры командой соперника», а в чём именно он припятствовал?
    К нему прилетел мяч, он его выпнул на трибуну, а в это время за спиной Талалаева стоял пацан с мячом, который сделал пару шагов, что бы подать мяч игроку ЦСКА и остановился, только когда этот игрок ударил Талалаева и завязалась потасовка.
    Да Талалаев поступил глупо и некрасиво, за что должен был получить заслужанную ЖК, вряд ли это тянет на красную.
    Я не оправдываю Талалаева, наоборот считаю его поступок некрасивым, но почему игрок ЦСКА не взял мяч у пацана?
    Скорее всего он был взбешен, он психанул и не мог адекватно реагировать на ситуацию.
    А какое право имел игрок ЦСКА нападать и ударять тренера соперников, да ещё в технической зоне Балтики? Он, кем себя возомнил, судьёй?
    И заметь на протяжении всего конфликта Талалаев не покидал свою техническую зону, а вот Челестини прибежал в чужую зону и с пеной во рту стал кидаться на Талалаева. И что ему делать? Стоять молчать?
    У Талалаева и так непростой характер, а тут в его же доме на него нападуют.
    Скорее всего Талалаева накажут из-за общественного резонанса, но Балтика может побороться, имеет право и неплохие шансы.
    Но есть ещё одно "НО" это жесты, хоть их не указали в протоколе, но могут рассмотреть.
    Думаю будет компромиссное решение. Накажут обоих тренеров, дадут по 2 матча (один условно).
    Но меня интересует другой вопрос. Будут ли разбирать армейца, который начал потасовку?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:47
    Сегодня Дзюба забивал , тянув двумя руками за футболку.
    А до гола Мелкадзе его завалили потянув за футболку и тишина в обеих случаях.
    Андрею удачи, он единственный кто поддержал Станковича
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    вчера в 18:37
    Словесно это смешно конечно от попечителя – Цска поддавил…. нам нужна была передышка…. зачем красная дорогой, давай жёлтую)
    4255mmre336q
    4255mmre336q
    вчера в 18:35, ред.
    Страшно представить, чтобы было с Умяровым, если бы Соболев его задел.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:24, ред.
    За футболочку потянули - пенальти, а тут мячик, надо же, выпинул тренер
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:21
    Соболев чуть челюсти не вынес Умярову и даже фол не свистнули
    вендел шипами специально ударил Зобнина в грудь и желтенькая
    а тут Андрюха в стиле Моуриньо дал жару и сразу звери набросились на него
    Гость
