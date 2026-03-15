«Балтика» подаст апелляцию на удаление Талалаева

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ (1:0), а также потасовку в концовке встречи.
На последних минутах произошла массовая стычка, в которой приняли участие главные тренеры Андрей Талалаев и Фабио Челестини.
О том, затмила ли потасовка все остальное
Это тоже часть футбола. Понятны эмоции нашего главного тренера. Во-первых, он такой человек и его не поменять. Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками. Во-вторых, ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло. Не знаю, какая будет дисквалификация, но вообще за выбитый на трибуну мяч, мне кажется, нужно давать желтую, а не красную карточку. Хотя я не судья и не эксперт. А эмоции соответствуют накалу игры. Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!
Про атмосферу в раздевалке после игры
Атмосфера праздничная, но приятно видеть, что к таким победам ребята уже привыкают. Нет каких-то танцев на столах и мыслей о том, что совершен подвиг. Это празднование, но не чудо и не событие из ряда вон. Я обратил на это внимание. Всех обнял, пожал руку.
О том, общался ли с главным тренером
Всегда разговариваем с Андреем Викторовичем. Мне не совсем было видно происходящее, поэтому я спросил его о случившемся в концовке матча. Он ответил, что выбивал мяч, но игрок ЦСКА толкнул его в технической зоне. Талалаев не понял, почему за его нарушение была показана красная карточка, а не желтая. Он сожалеет, но понимает, что команде это даже придало импульс. Конечно, если будет дисквалификация, это не на руку «Балтике».
Мы будем подавать апелляцию на красную карточку. Отсутствие главного тренера станет для нас потерей. Но что случилось, то уже случилось. Сейчас мы испытываем положительные эмоции от победы.
В протоколе указано «препятствование возобновлению игры командой соперника», а в чём именно он припятствовал?
К нему прилетел мяч, он его выпнул на трибуну, а в это время за спиной Талалаева стоял пацан с мячом, который сделал пару шагов, что бы подать мяч игроку ЦСКА и остановился, только когда этот игрок ударил Талалаева и завязалась потасовка.
Да Талалаев поступил глупо и некрасиво, за что должен был получить заслужанную ЖК, вряд ли это тянет на красную.
Я не оправдываю Талалаева, наоборот считаю его поступок некрасивым, но почему игрок ЦСКА не взял мяч у пацана?
Скорее всего он был взбешен, он психанул и не мог адекватно реагировать на ситуацию.
А какое право имел игрок ЦСКА нападать и ударять тренера соперников, да ещё в технической зоне Балтики? Он, кем себя возомнил, судьёй?
И заметь на протяжении всего конфликта Талалаев не покидал свою техническую зону, а вот Челестини прибежал в чужую зону и с пеной во рту стал кидаться на Талалаева. И что ему делать? Стоять молчать?
У Талалаева и так непростой характер, а тут в его же доме на него нападуют.
Скорее всего Талалаева накажут из-за общественного резонанса, но Балтика может побороться, имеет право и неплохие шансы.
Но есть ещё одно "НО" это жесты, хоть их не указали в протоколе, но могут рассмотреть.
Думаю будет компромиссное решение. Накажут обоих тренеров, дадут по 2 матча (один условно).
Но меня интересует другой вопрос. Будут ли разбирать армейца, который начал потасовку?
В протоколе указано «препятствование возобновлению игры командой соперника», а в чём именно он припятствовал?
К нему прилетел мяч, он его выпнул на трибуну, а в это время за спиной Талалаева стоял пацан с мячом, который сделал пару шагов, что бы подать мяч игроку ЦСКА и остановился, только когда этот игрок ударил Талалаева и завязалась потасовка.
Да Талалаев поступил глупо и некрасиво, за что должен был получить заслужанную ЖК, вряд ли это тянет на красную.
Я не оправдываю Талалаева, наоборот считаю его поступок некрасивым, но почему игрок ЦСКА не взял мяч у пацана?
Скорее всего он был взбешен, он психанул и не мог адекватно реагировать на ситуацию.
А какое право имел игрок ЦСКА нападать и ударять тренера соперников, да ещё в технической зоне Балтики? Он, кем себя возомнил, судьёй?
И заметь на протяжении всего конфликта Талалаев не покидал свою техническую зону, а вот Челестини прибежал в чужую зону и с пеной во рту стал кидаться на Талалаева. И что ему делать? Стоять молчать?
У Талалаева и так непростой характер, а тут в его же доме на него нападуют.
Скорее всего Талалаева накажут из-за общественного резонанса, но Балтика может побороться, имеет право и неплохие шансы.
Но есть ещё одно "НО" это жесты, хоть их не указали в протоколе, но могут рассмотреть.
Думаю будет компромиссное решение. Накажут обоих тренеров, дадут по 2 матча (один условно).
Но меня интересует другой вопрос. Будут ли разбирать армейца, который начал потасовку?