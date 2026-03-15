«Спартак» U15 уступил «Эльче» и стал серебряным призером турнира в Венгрии

вчера, 19:21

Команда московского «Спартака», состоящая из игроков не старше 15 лет, потерпела поражение от испанского «Эльче» в финале международного турнира Honvéd Cup в Венгрии (0:2).

Счет открыл Алехандро Гарсия на 74-й минуте. Еще один гол забил Пабло Канисарес на 80+1-й.

Sergo81
вчера в 21:14
Получается за три матча Спартак ни одного мяча не забил с игры?
CCCP1922
вчера в 20:27
Это уже какой-то результат — так держать!!!
112910415
вчера в 20:26
жаль ...
zqd683bwprp2
вчера в 19:56
Ну не шмогли..... бывает.... есть к чему стремиться.
STVA 1
вчера в 19:27
2 место тоже хороший результат
