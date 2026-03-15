Форвард «Эвертона» сообщил о нападении на его друзей в матче с «Арсеналом»

вчера, 19:56

Нападающий «Эвертона» в соцсетях рассказал о том, что на его друзей произошло нападение на гостевой трибуне во время матча с «Арсеналом» (0:2) в АПЛ .

Форвард записал ролик, а также сопроводил его высказыванием:

Такое поведение недопустимо на стадионе. Я привожу своих друзей, чтобы насладиться игрой, а её портят несколько глупых людей. Футбол должен быть местом, где каждый чувствует себя в безопасности и пользуется уважением. Такому поведению нет места в игре, и в футболе его не терпят. Моих друзей и людей, подвергшихся нападению, пришлось сопровождать сотрудникам службы безопасности клуба «Арсенал», а также полиции из-за опасений мести со стороны наших болельщиков.

Полиция занимается расследованием этого дела.