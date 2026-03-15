Форвард «Эвертона» сообщил о нападении на его друзей в матче с «Арсеналом»

вчера, 19:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Нападающий «Эвертона» Тьерно Барри в соцсетях рассказал о том, что на его друзей произошло нападение на гостевой трибуне во время матча с «Арсеналом» (0:2) в АПЛ.

Форвард записал ролик, а также сопроводил его высказыванием:

Такое поведение недопустимо на стадионе. Я привожу своих друзей, чтобы насладиться игрой, а её портят несколько глупых людей. Футбол должен быть местом, где каждый чувствует себя в безопасности и пользуется уважением. Такому поведению нет места в игре, и в футболе его не терпят. Моих друзей и людей, подвергшихся нападению, пришлось сопровождать сотрудникам службы безопасности клуба «Арсенал», а также полиции из-за опасений мести со стороны наших болельщиков.

Полиция занимается расследованием этого дела.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:28
У них там тоже не всё здорово... А что творится в низших лигах?
lazzioll
lazzioll
вчера в 20:53
ну не знаю, с чего он взял что футбол это место где чувствуют себя в безопасности, когда такое было. в опере можно чувствовать себя в безопасности.

напоминает серию Южного Парка "Сарказмобол"
