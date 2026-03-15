УЕФА подтвердил отмену Финалиссимы

Матч Финалиссимы между чемпионом Европы-2024 Испанией и обладателем Кубка Америки-2024 Аргентиной, назначенный на 27 марта в Катаре, официально отменён УЕФА из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Предложения провести игру на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде или разыграть трофей в два этапа (по матчу в Испании и Аргентине) отвергла Ассоциация футбола Аргентины. УЕФА выразил сожаление, отметив вклад Катара в организацию и надежду на скорое восстановление мира в регионе.
Оказывается все делается ради Месси.. интриги больше нет, как жить дальше непонятно)
Ну а потом пошли ещё дальше и по зелёной на чемпионате мира сборную протащили с лёгкими соперниками и пенальти в каждом матче под месси.
Проводили на пенсию так сказать с почётом.
а эта финалиссима из разряда финала рестлинга в США какого-нибудь, все ненастоящее и тонны бабла
Да, действительно, сборная Испания сейчас очень сильна,
возможно у неё сейчас самый сильный состав
за всю историю испанского футбола.
Тем более до ЧМ осталось не так уж и много времени.
По поводу отказа от матча в Мадриде.
Это Испания будет у себя дома играть, у сборной база под Мадридом, по сути никаких проблем, наоборот одни плюсы. А вот для Аргентины это означает большие логистические проблемы. Такой матч не организовывают за пару недель.
Ну и нужен ли Аргентине весь этот головняк в предверии ЧМ?
Так, что Аргентину можно понять и деньги здесь точно не причём.
Думаю и Испания ответила бы отказом, если бы им предложили в Аргентине сыграть.
А так... и деньги потеряли, и Месси побороться за ещё один почётный и ценный трофей не дали.
