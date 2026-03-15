УЕФА подтвердил отмену Финалиссимы

вчера, 16:41

Матч Финалиссимы между чемпионом Европы-2024 Испанией и обладателем Кубка Америки-2024 Аргентиной, назначенный на 27 марта в Катаре, официально отменён УЕФА из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.​

Предложения провести игру на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде или разыграть трофей в два этапа (по матчу в Испании и Аргентине) отвергла Ассоциация футбола Аргентины. УЕФА выразил сожаление, отметив вклад Катара в организацию и надежду на скорое восстановление мира в регионе.​

112910415
вчера в 20:30
да и не беда
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:19
Сильнее чем в 2008-2010?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:18
Полностью раскрыл заговор фифа)
Оказывается все делается ради Месси.. интриги больше нет, как жить дальше непонятно)
Lobo77
вчера в 20:07
Аргентинцы не предлагали сыграть у них?
Lobo77 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
    Bолгодон
    вчера в 20:00
    Ковтун залогинься. Не парься.
    happy 50
    вчера в 19:18
    Слава Богу. По- моему мнению этот турнир вообще придуман ради коммерции. Кому он нужен? Я заскучал по футболу 90- х. Не было этих всех варов,ЛЧ с 16 командами. Футболистам давали играть. Таких как Ковтун удаляли бы сейчас через 10 минут. Раньше играли как мужики , сейчас мужики нежные стали. Сейчас нет того футбола и ЧМ больше нет,да и ЛЧ СТАЛА неинтересной. Ковтун бы в современных реалиях был бы удален уже на 10 минуте. Но тогда он играл неимоверно жестко и тем мне нравился.
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 19:10
    Этот бесполезный турнир придумали под Месси, когда у него не было трофеев. И как только у него появились трофеи со сборной, решили и вовсе отменить турнир. Такая подстраховочка была для него, подушка безоспасности, чтоб не остаться без трофеев со сборной.
    Ну а потом пошли ещё дальше и по зелёной на чемпионате мира сборную протащили с лёгкими соперниками и пенальти в каждом матче под месси.

    Проводили на пенсию так сказать с почётом.
    Ice van Reed
    вчера в 19:01
    Это полнейшая ахинея ввести непонятный турнир, итак футболистов перезагружают, вы бы ещё чемпионат мира каждый четверг проводили бы...
    Шишанутый ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Когда гном последний раз делал результативное действие на Сантьяго Бернабеу?? Я уже и не вспомню ,так давно это было. Помню как последние годы за Барсу он лажал каждый матч против Реала и сбежал в Псж, там тоже не смог забить Реалу запоров пенальти.
    sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Да я понял что Лео для Вас как тряпка красная для быка! Но все дело в том что Рон тоже не святой и его ЭГО не меньше чем у Месси! Но Вы это никогда не признаете и просто будете его оскорблять сидя на диване! Ведь он Вам не может ответить!
    Шишанутый ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:28
    Там вся федерация пляшет под дудку гнома это давно не секрет. Он состав кого вызывать кого нет и сопернеков по товарнекам выберает. Ясно что с Испанией он не хочет играть, там аргам ловить не чего кроме поражения.
    Agamaga005 ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 18:25
      sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 18:16
      У Вас похоже Гном во всем виноват)) как в том фильме))
      5wzp7f4f89jq
      вчера в 18:01
      Сидят и подсчитывают убытки. Но счёт Трампу побоятся выставить.
      пират Елизаветы
      вчера в 17:54
      Месси послал Переса с Чеферином.
      Nenash
      вчера в 17:46
      Арги отказались играть в Мадриде. Это понятно. Но почему испанцы отказались играть в Риме - непонятно.. 🤔😄
      lazzioll
      вчера в 17:39
      матч по сути то никакой. как турнир ЧЕ намного сильнее копа Америки, в разы. Копа Америки - сто лет одно и то же колотят 10 сборных между собой, по сути две основных и восемь на подхвате, иногда стрельнет Чили или Эквадор с Колумбией и Уругваем и все. интереса ноль у стороннего зрителя если ты не южноамериканец. ЧЕ - это всегда много сборных. РАЗНЫХ. там сильнейших мировых только десяток.

      а эта финалиссима из разряда финала рестлинга в США какого-нибудь, все ненастоящее и тонны бабла
      q83k9yaxkt7n
      вчера в 17:37
      А кроме Испании мест нет что ли? С чего бы Аргентине соглашаться играть в Испании? .... провели бы где угодно.. типа Италии или Германии, думаю обе команды бы согласились, но нет, надо обязательно в Испанию матч запихнуть.. гениально.... Пусть приезжают на Фишт...
      Валерыч ответ Джохар Ву (раскрыть)
      вчера в 17:34
      Понятно. Аргентина отказалась из-за страха проиграть Испании.
      Да, действительно, сборная Испания сейчас очень сильна,
      возможно у неё сейчас самый сильный состав
      за всю историю испанского футбола.
      Байкал-38 ответ АлексАлекс (раскрыть)
      вчера в 17:33
      Ну, во первых календарь игр сборной расписан заранее на год, запланированы даты и лишний матч это целая проблема, которая никому не нужна.
      Тем более до ЧМ осталось не так уж и много времени.
      По поводу отказа от матча в Мадриде.
      Это Испания будет у себя дома играть, у сборной база под Мадридом, по сути никаких проблем, наоборот одни плюсы. А вот для Аргентины это означает большие логистические проблемы. Такой матч не организовывают за пару недель.
      Ну и нужен ли Аргентине весь этот головняк в предверии ЧМ?
      Так, что Аргентину можно понять и деньги здесь точно не причём.
      Думаю и Испания ответила бы отказом, если бы им предложили в Аргентине сыграть.
      25процентный клоун ответ Валерыч (раскрыть)
      вчера в 17:29, ред.
      Месси боролся за трофеи 15ть лет назад в Европе, после этого он просто кайфует от футбола и ни на что не претендует
      Шишанутый
      вчера в 17:28
      Трусливый гном испугался играть с Испанией. Он лучше организует товарняк с какой нибудь Гватемалой чтобы свою статистику набить.
      25процентный клоун
      вчера в 17:27, ред.
      А кому она нужна, Где сейчас аргентинцы в Европе? а где испанцы?
      Джохар Ву
      вчера в 17:26
      Халя, отмена
      Джохар Ву ответ Валерыч (раскрыть)
      вчера в 17:26
      Ну так, Аргентина не смогла бы обыграть Испанию
      Валерыч
      вчера в 17:20, ред.
      Странная позиция Ассоциации футбола Аргентины... А если бы Аргентина обыграла Испанию? А о Месси почему не подумали? Этот трофей сделал бы его ещё более великим, тем самым возвеличив авторитет всего аргентинского футбола.
      А так... и деньги потеряли, и Месси побороться за ещё один почётный и ценный трофей не дали.
      Варвар7
      вчера в 17:07
      Александер , - "У нас отмена !"...)
      АлексАлекс
      вчера в 17:02
      Аргентине деньги что ли не нужны? Почему отвергли предложение в два матча, звучит хорошо и заработать могли
