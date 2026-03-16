Министр спорта прокомментировал судейские скандалы в российском футболе

1773609077

сегодня, 00:11

Министерство спорта России хочет внести поправки в нормативную базу, чтобы сделать арбитраж в спорте более автономным и независимым от влияния спортивных организаций. Об этом заявил Михаил Дегтярев — министр спорта и глава Олимпийского комитета России — в интервью газете «Ведомости».

Отвечая на вопрос о том, следит ли ведомство за судейскими скандалами в российском футболе, в частности, за делами московского «Торпедо» и самарских «Крыльев Советов», и ведет ли Министерство спорта диалог с Российским футбольным союзом, Дегтярев сказал следующее:

В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма. Среди мер, которые мы планируем принять, — создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров, единого реестра судей для учета и мониторинга их деятельности. Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений. И, кроме того, будут поправки в законодательство, которые усилили бы независимость судей от спортивных организаций.

Ранее стало известно, что в отношении 13 футбольных арбитров, обслуживавших матчи Футбольной национальной лиги, выдвинуты обвинения за влияние на результаты 22 игр с участием «Торпедо». РБК сообщал, что среди обвиняемых судьи Российской премьер-лиги ( РПЛ ) Егор Егоров, Иван Сараев и Владислав Целовальников, а также арбитры Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев и Олег Соколов. Кроме того, в число фигурантов дела вошел экс-арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Российский футбольный союз временно исключил из списка судей и инспекторов на сезон-2025/26 всех лиц, которые фигурируют в расследовании.