«Лацио» переиграл «Милан» в поединке чемпионата Италии

«Лацио» обыграл «Милан» в матче 29-го тура Серии А (1:0).
Единственным забитым мячом отметился Густав Исаксен на 26-й минуте. На 90+8-й красную карточку получил главный тренер римлян Маурицио Сарри.
«Лацио» занимает 9-е место в чемпионате Италии (40 очков). «Милан» идет 2-м (60 баллов).
Во втором тайме забегали, но замена Леао меня ввела в ступор. Португал несколько раз классно открывался под передачи, но Пулишич его в упор не видел, делая остановку продвижения и руиня атаки Милана. Что мешало Аллегри оставить Леао в помощь к вновь прибывшим Нкунку и Фюлькругу ?
Мне кажется, что Аллегри перемудрил с заменами и с планом на игру.
У Лацио понравился вратарь. Молодой парнишка из второго дивизиона прибыл, и такую классную игру на выходах показывает. Молодец пацан.
Если Лацио проведет в том же духе остаток сезона - в принципе будет не плохо, типа сезон сыгрывался состав)) теперь каждый матч в чемпе можно считать подготовкой к кубковой ответке против Бергамо.
