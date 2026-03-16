Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Лацио» переиграл «Милан» в поединке чемпионата Италии

сегодня, 00:41
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Лацио» обыграл «Милан» в матче 29-го тура Серии А (1:0).

Единственным забитым мячом отметился Густав Исаксен на 26-й минуте. На 90+8-й красную карточку получил главный тренер римлян Маурицио Сарри.

«Лацио» занимает 9-е место в чемпионате Италии (40 очков). «Милан» идет 2-м (60 баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
sv_1969
сегодня в 03:47
Болельщиков Лацио с Победой!
grenqxuub5vc
сегодня в 00:56, ред.
Что с Миланом в первом тайме было, непонятно. Ну ладно Модрич, по выслуге лет, ходил пешочком ( иногда трусцой ), но остальные то что ? Еврокубков у Милана нет. Одна игра в неделю, - стандартная, щадящая нагрузка. И ?! Грузят в первые 45 минут впереди одного Леао, а Салемакерс справа - на голодном пайке. Как так то ?
Во втором тайме забегали, но замена Леао меня ввела в ступор. Португал несколько раз классно открывался под передачи, но Пулишич его в упор не видел, делая остановку продвижения и руиня атаки Милана. Что мешало Аллегри оставить Леао в помощь к вновь прибывшим Нкунку и Фюлькругу ?
Мне кажется, что Аллегри перемудрил с заменами и с планом на игру.

У Лацио понравился вратарь. Молодой парнишка из второго дивизиона прибыл, и такую классную игру на выходах показывает. Молодец пацан.
lazzioll
сегодня в 00:53
хорошая трудовая победа. в стиле самого Милана)) Милан все-таки без нападающих так и не может играть, да ни одна команда толком не может. даже какой инвалид постоянно пасущийся на линии штрафной отвлекает на себя защитников постоянно. все эти временщики не то. нужен кто-то типа Ибрагимовича, Шевченко на года. а не хименесы и не к ночи будучи сказано Мораты. у Лацио пока тоже невнятно что-то в центре атаки. человека по амплуа игровому ЦНап там так и нету, то вингеры, то ложные девятки там стоят

Если Лацио проведет в том же духе остаток сезона - в принципе будет не плохо, типа сезон сыгрывался состав)) теперь каждый матч в чемпе можно считать подготовкой к кубковой ответке против Бергамо.
ABir
сегодня в 00:48
Похоже, Милан вместе с Наполи отваливают от борьбы за первое место.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 