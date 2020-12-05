В 28 Скорупски Лукаш Голов пропущено: 3 Отборы: 1 Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 29 Де Сильвестри Лоренцо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 23 Ларангейра Данило Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 14 Томиясу Такехиро Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 3 Хики Аарон Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 63

П 32 Маттиас Сванберг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 63

З 17 Медель Гари Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 63

П 21 Сориано Роберто Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 30 Шутен Йерди Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 99 Бэрроу Муса Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 79

Н 24 Паласио Родриго Фолов заработано: 5 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 1 Да Коста Анжело

З 33 Калабрези Артуро

З 15 Мбайе Ибрахима

З 6 Пас Неуэн

З 68 Хаилоти Омари

П 18 Бальдурсон Андри

П 8 Домингес Николас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 27

П 22 Майкл Кингсли

Н 63 Вергани Эдоардо Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

Н 55 Виньято Эмануэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 27

Н 19 Рабби Симон Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11