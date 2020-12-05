|
3 : 1
завершен
05 декабря 2020, 22:45
суббота
|
Стадион Джузеппе Меацца
|Лукаку Ромелу
|1:0
|16’
|
Хакими Ашраф
ассистент Брозович Марцело
|2:0
|45’
|67’
|2:1
|
Виньято Эмануэль
ассистент Сориано Роберто
|Хакими Ашраф
|3:1
|70’
|54’
|Хики Аарон
|Хакими Ашраф
|66’
|74’
|Ларангейра Данило
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Домингес Николас
|Медель Гари
|63’
|Виньято Эмануэль
|Маттиас Сванберг
|63’
|Хаилоти Омари
|Хики Аарон
|Мартинес Лаутаро
|Лукаку Ромелу
|71’
|Барелла Николо
|Видаль Артуро
|71’
|Дармиан Маттео
|Хакими Ашраф
|71’
|79’
|Вергани Эдоардо
|Паласио Родриго
|79’
|Рабби Симон
|Бэрроу Муса
|Д'Амброзио Данило
|Бастони Алессандро
|83’
|Эриксен Кристиан
|Санчес Алексис
|90+1’
|
|14
|Удары по воротам
|14
|
|
|7
|Удары в створ
|7
|
|
|12
|Фолы
|13
|
|
|7
|Угловые
|3
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|45%
|Владение мячом
|55%
|
|
|6
|Cэйвы
|4
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|
А если Интер выиграет у Шахтёра,а Боруссия у Реала,то Реал даже в Лигу Европы не выйдет
А если Интер выиграет у Шахтёра,а Боруссия у Реала,то Реал даже в Лигу Европы не выйдет