1769087161

сегодня, 16:06

Бывший главный тренер московского «Динамо» войдет в консультативный совет футбольного клуба. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«Валерий Георгиевич — величина в нашем футболе, вписал свое имя в историю. В том числе он работал в „Динамо“. По решению председателя консультативного совета он в ближайшее время войдет в этот орган», — сказал Пивоваров.

Главным тренером «Динамо» является Ролан Гусев.

Газзаеву 71 год. Он работал главным тренером «Динамо» в 1991-1993 и 1999-2001 годах, приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России (1992). Газзаев является одним из самых титулованных российских тренеров по числу выигранных медалей и кубков в российской истории, а также единственным тренером-россиянином, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей — в 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА . Также армейцы во главе с Газзаевым трижды выиграли чемпионат России и четырежды — кубок страны. Газзаев также тренировал владикавказскую «Аланию», с которой стал чемпионом России в 1995 году, возглавлял сборную страны.

В первой части Мир — Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.