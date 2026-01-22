Top.Mail.Ru
Газзаев войдет в консультативный совет московского «Динамо»

сегодня, 16:06

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев войдет в консультативный совет футбольного клуба. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«Валерий Георгиевич — величина в нашем футболе, вписал свое имя в историю. В том числе он работал в „Динамо“. По решению председателя консультативного совета он в ближайшее время войдет в этот орган», — сказал Пивоваров.

Главным тренером «Динамо» является Ролан Гусев.

Газзаеву 71 год. Он работал главным тренером «Динамо» в 1991-1993 и 1999-2001 годах, приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России (1992). Газзаев является одним из самых титулованных российских тренеров по числу выигранных медалей и кубков в российской истории, а также единственным тренером-россиянином, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей — в 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Также армейцы во главе с Газзаевым трижды выиграли чемпионат России и четырежды — кубок страны. Газзаев также тренировал владикавказскую «Аланию», с которой стал чемпионом России в 1995 году, возглавлял сборную страны.

В первой части Мир — Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.

баск
баск
сегодня в 17:32
Попечительский совет- есть, Наблюдательный совет- есть, как же тогда теперь без Консультативного, конечно он тоже должен быть, и непременно с участием самого известного квадробера страны.. )))
2rw3u3tk4t2w
2rw3u3tk4t2w
сегодня в 17:22
Этот везде без мыла залезет
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:22, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Думаю, готовят Валеру на смену Гусю. Назначать сразу, видимо не могли, велись переговоры с Газзаевым, поэтому дали доработать сезон Ролику. А за это время, Газзик посмотрит, что к чему, акклиматизируется, подготовится, ну и тп.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 17:11
Привет, Володя!!!
В слове подпорка убери первые три буквы, так будет точней...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:45
Хорошая подпорка Гусеву...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:40
Главное, к финансам его не подпускать, иначе будет вторая Алания...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:36
Да уж отдыхал бы Валерий Георгиевич
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:27
В Динамо и так хватает "свадебных генералов"...)))
