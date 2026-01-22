ЦСКА обыграл «Акрон» в товарищеском матче

1769094269

сегодня, 18:04

Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в первом товарищеском матче на сборах в Абу-Даби.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Тамерлан Мусаев (42-я минута), Мойзес (74) и Матия Попович (85). У проигравших отличился Артем Дзюба (29).