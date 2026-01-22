ЦСКА обыграл «Акрон» в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в первом товарищеском матче на сборах в Абу-Даби.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Тамерлан Мусаев (42-я минута), Мойзес (74) и Матия Попович (85). У проигравших отличился Артем Дзюба (29).
В составе ЦСКА первый матч после перехода из «Локомотива» провел бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов. Он вышел на поел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Данилов и на перехваты шел, и страховал, и головой мячи отбивал, причем приходя в центр. И всего одна позиционная ошибка. Реально крут. В молодежке был хорош, получается и против Акрона тянет вполне.
