ЦСКА обыграл «Акрон» в товарищеском матче

сегодня, 18:04

Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в первом товарищеском матче на сборах в Абу-Даби.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Тамерлан Мусаев (42-я минута), Мойзес (74) и Матия Попович (85). У проигравших отличился Артем Дзюба (29).

В составе ЦСКА первый матч после перехода из «Локомотива» провел бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов. Он вышел на поел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

ЦСКА  Акрон
Источник: itar-tass.com
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 20:46
Ну я так понял, что в том голе Игорь ошибся. Потом им не сладко пришлось
lotsman
lotsman
сегодня в 20:30
Армейцы отыгрывались. Ведь Артём забил первым и первый тайм был за ним. Армейцам пришлось отыгываться.)
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:20
"Окружение защитника Кике Саласа утверждает, что «Севилья» отклонила предложение ЦСКА в размере 8 млн евро. При этом, источник в испанском клубе сообщает, что армейцы предлагали лишь 5 млн евро. «Севилья» оценивает потенциальный трансфер в 15-20 млн евро."
isamsn
isamsn
сегодня в 19:59
В защите пока как то не уверенно, да и Игорь два раза скосячил отдовая мяч сопернику. Ну а вобщем это полезная тренеровка для наигрывания состава.
Red blu
Red blu
сегодня в 19:37, ред.
Данилов чудо как хорош. Надо наигрывать в основу.
Данилов и на перехваты шел, и страховал, и головой мячи отбивал, причем приходя в центр. И всего одна позиционная ошибка. Реально крут. В молодежке был хорош, получается и против Акрона тянет вполне.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 19:34
Баринов не потянул темп эскадрона)
Дзюба отгрузил...)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:23
Всех с первой победой в 2026 году!
drug01
drug01
сегодня в 19:07
А многие ставили на победу Акрона!!!
shur
shur
сегодня в 18:45
...какие имена Баринов,Дзюба ....вывеска!!!
...И всё таки,как они любят показуху!
Один кричит :" Люблю Спартак"....!
Другой уж вторит:" Не забуду Локомотив, Я просто так!"
Теперь В "Акроне" Дзюба рулит!
А Дмитрий в Армию ушёл!
Сейчас любой из них с ухмылкой скажет,
Я школу жизни так прошёл!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:36
Я так понял что дровосек забив разбудил Коняшек)))
jn3a3vw2u797
jn3a3vw2u797
сегодня в 18:33
Ну что запомнилось по матчу.... косяк Игоря, отдал неточную передачу низом, которую перехватил Дзюба и после скидки партнёра ветеран пробил по воротам, и мяч рикошетом от рук опытного вратаря всё-таки оказался в сетке.... ну и Мойзес со штрафного, это что-то новенькое.... практически с первой попытки, при чем добытой только с помощью камень-ножницы-бумага....:)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:30, ред.
Хороший междусобойчик.
Победный гол Мойзеса ВЕЛИКОЛЕПЕН!!!
Ждём дальнейших успехов 25-ого.
Гость
