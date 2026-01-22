Агент Скопинцева не хочет, чтобы игрока штрафовали за пропуск сборов в ОАЭ

1769109961

сегодня, 22:26

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы защитника «Динамо» , заявил, что не видит оснований для назначения штрафа футболисту за неявку на сбор команды.

Игрок отсутствует на сборах команды в ОАЭ . По информации журналиста Ивана Карпова, у Скопинцева истек срок действия загранпаспорта, из‑за чего он не смог покинуть Россию.

Агузаров сказал:

Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определенные люди, которые контролируют данные процессы. Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло еще в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу.

Гендир «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «клуб будет разбираться с этим неприятным эпизодом», а также выразил надежду, что футболист скоро приедет. Ролан Гусев подчеркнул, что игрок будет оштрафован.