Агент Скопинцева не хочет, чтобы игрока штрафовали за пропуск сборов в ОАЭ

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, заявил, что не видит оснований для назначения штрафа футболисту за неявку на сбор команды.
Игрок отсутствует на сборах команды в ОАЭ. По информации журналиста Ивана Карпова, у Скопинцева истек срок действия загранпаспорта, из‑за чего он не смог покинуть Россию.
Агузаров сказал:
Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определенные люди, которые контролируют данные процессы. Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло еще в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу.
Гендир «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «клуб будет разбираться с этим неприятным эпизодом», а также выразил надежду, что футболист скоро приедет. Ролан Гусев подчеркнул, что игрок будет оштрафован.
Новый тренер РС Пеллегрино Матараццо выставляет на мороз трёх игроков:
Хона Каррикабуру, Мигеля Готи и Арсена Захаряна. Всем им объявлено.
История, конечно, тёмная, со стороны не разобраться, кто и что затянул и кто
про что забыл, но без вины самого Скопы дело обойтись не могло.
Пить надо меньше. Штраф ему будет вполне в тему.
