Агент Скопинцева не хочет, чтобы игрока штрафовали за пропуск сборов в ОАЭ

сегодня, 22:26

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, заявил, что не видит оснований для назначения штрафа футболисту за неявку на сбор команды.

Игрок отсутствует на сборах команды в ОАЭ. По информации журналиста Ивана Карпова, у Скопинцева истек срок действия загранпаспорта, из‑за чего он не смог покинуть Россию.

Агузаров сказал:

Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определенные люди, которые контролируют данные процессы. Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло еще в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу.

Гендир «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «клуб будет разбираться с этим неприятным эпизодом», а также выразил надежду, что футболист скоро приедет. Ролан Гусев подчеркнул, что игрок будет оштрафован.

Vilar
Vilar
сегодня в 23:36
Моя бабушка, когда мне исполнилось 12 лет, узнала, что я хожу секцию футбола и рассказала притчу, переделав начало известной сказки: "У матери было три сына: двое умных, а третий футболист." Наверное, звали его Дмитрий.
баск
баск
сегодня в 23:26
Раз уж речь косвенно о Динамо- образовалась новость из РеалСосьедада..

Новый тренер РС Пеллегрино Матараццо выставляет на мороз трёх игроков:
Хона Каррикабуру, Мигеля Готи и Арсена Захаряна. Всем им объявлено.
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 23:00
Вот уж точно! Детский сад какой то
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:59
Он не хочет , а клуб оштрафует!
баск
баск
сегодня в 22:58
Да ладно, все нормальные люди хотя бы примерно (месяц\год) помнят срок окончания своего загранника, а многие- и сроки окончания долгоиграющих виз.

История, конечно, тёмная, со стороны не разобраться, кто и что затянул и кто
про что забыл, но без вины самого Скопы дело обойтись не могло.
Пить надо меньше. Штраф ему будет вполне в тему.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:45
а, ну раз агент не хочет, тогда конечно не будем наказывать. кто такие эти тренеры и владельцы клубов чтоб еще штрафы выписывать. подумаешь не вышел на работу потому что проездной не купил.
Гость
