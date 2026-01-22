Top.Mail.Ru
«Знамя труда» ведет поиски дополнительного финансирования

сегодня, 15:34

Руководство подмосковного футбольного клуба «Знамя труда» рассматривает варианты привлечения дополнительного финансирования, включая поиск спонсоров и инвесторов. Об этом сообщил директор клуба Валерий Гусаров.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что «Знамя труда» испытывает серьезные финансовые трудности, имеет задолженности перед игроками и персоналом, а также может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

«На данный момент руководство футбольного клуба ищет возможности привлечения дополнительного финансирования клуба: спонсоров, инвесторов, — сказал Гусаров. — Вопрос выплаты долгов по заработной плате на контроле, и в ближайшее время часть долгов будет погашена».

«Знамя труда» было основано в 1909 году и является одним из старейших клубов России. В 1962 году подмосковная команда вышла в финал Кубка СССР, где уступила «Шахтеру» из Донецка (0:2).

STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:33
Жаль конечно, если клуб прекратит своё существование
8udsrxjw8upz
8udsrxjw8upz
сегодня в 16:22
Ищу спонсора точнее, сейчас это актуально
