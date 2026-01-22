Top.Mail.Ru
Бельгийцев арестовали в Астане за появление в купальниках Бората на игре ЛЧ

сегодня, 13:04
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)1 : 4Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Суд в столице Казахстана Астане назначил арест сроком на пять суток троим гражданам Бельгии, которые в ходе матча «Кайрат» — «Брюгге» разделись на трибунах до купальников, напоминающих костюм персонажа фильма «Борат». Об этом сообщили в специализированном межрайонном суде по административным делам (СМАП) Астаны.

«Постановлением СМАП Астаны С., Д., Н. признаны виновными и им назначен административный арест сроком на 5 суток», — говорится в сообщении суда, которое опубликовал портал Zakon.kz.

В суде отметили, что они признаны виновными в мелком хулиганстве, по этой статье им назначили минимальный срок ареста, максимальный составляет 15 суток.

Встреча между «Брюгге» и алма-атинским «Кайратом» прошла 20 января в Астане и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. В соцсетях было опубликовано видео с матча, где несколько болельщиков бельгийской команды стоят на трибунах, раздевшись до купальников, несмотря на мороз.

Купальники были похожи на одежду главного героя комедии «Борат», который по сюжету является журналистом из Казахстана. В полиции Астаны ранее сообщили о задержании болельщиков за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, отметив, что своим поведением они проявили неуважение к окружающим и нарушили общественный порядок.

km545ntvuud8
km545ntvuud8
сегодня в 16:08
Показали всю культуру и цивилизацию Европейской страны
yhfx8qmxa8fq
yhfx8qmxa8fq
сегодня в 16:07
А вот за появления в общественном месте в состоянии опьянения могли бы и строже наказать...
3xfwgk7e4tsh
3xfwgk7e4tsh
сегодня в 16:02
Пожалуй пересмотрю этот шедевр еще раз
quuqg8bq8842
quuqg8bq8842
сегодня в 15:59
Думаю что маловато наказали... нечего выеживаться в другой стране ....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:55
Хорошо, что хоть так наказали... Могли спустить на тормозах.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:42
"Что они признаны виновными в мелком хулиганстве", - Точнее определение не придумать , если учесть как на морозе в купальниках "скукожились буеньчики и стручки" этих сказочных д... горемык....)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:38, ред.
В гей-Европе эти купальники может и проканают за традиционные ценности, но в Казахстане ценности другие.
Вот только 5 суток по минималке это как то маловато за подобное, видать побоялись перед заморскими петушками показаться не толерантными... а зря.
oldrussian
oldrussian
сегодня в 15:34
Какой такой мороз? Играли в футболках с короткими рукавами и без перчаток. Не заметно было выхлопа при дыхании. Чуваки в купальниках сделали рекламу обогреву стадиона, а их вместо благодарности посадили. С мозгами администрация точно не дружит, выставили себя 14ками на всю УЕФА.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:26
Жарко стало, вот в купальниках и пришли.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:33
Маловато дали однако дурикам
Гость
