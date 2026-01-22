Бельгийцев арестовали в Астане за появление в купальниках Бората на игре ЛЧ

1769076297

сегодня, 13:04

Суд в столице Казахстана Астане назначил арест сроком на пять суток троим гражданам Бельгии, которые в ходе матча «Кайрат» — «Брюгге» разделись на трибунах до купальников, напоминающих костюм персонажа фильма «Борат». Об этом сообщили в специализированном межрайонном суде по административным делам (СМАП) Астаны.

«Постановлением СМАП Астаны С., Д., Н. признаны виновными и им назначен административный арест сроком на 5 суток», — говорится в сообщении суда, которое опубликовал портал Zakon.kz.

В суде отметили, что они признаны виновными в мелком хулиганстве, по этой статье им назначили минимальный срок ареста, максимальный составляет 15 суток.

Встреча между «Брюгге» и алма-атинским «Кайратом» прошла 20 января в Астане и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. В соцсетях было опубликовано видео с матча, где несколько болельщиков бельгийской команды стоят на трибунах, раздевшись до купальников, несмотря на мороз.

Купальники были похожи на одежду главного героя комедии «Борат», который по сюжету является журналистом из Казахстана. В полиции Астаны ранее сообщили о задержании болельщиков за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, отметив, что своим поведением они проявили неуважение к окружающим и нарушили общественный порядок.