Бывшего футболиста «Рубина» Самбрано обвинили в изнасиловании

сегодня, 20:16

Бывшего игрока казанского «Рубина» , а также футболистов сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании. Об этом сообщил журналист Кристиан Иностроса со ссылкой на телеканал America 24.

Предполагаемые инциденты произошли в отеле Hyatt Centric в Монтевидео, где останавливалась перуанская команда «Альянса Лима», за которую выступают игроки. Молодая аргентинка подала заявление в полицию.

Самбрано 36 лет, он перешел в «Рубин» летом 2016 года и провел за казанский клуб 24 матча, отметившись одной результативной передачей. Также игрок выступал за украинское «Динамо» (Киев), немецкие «Шальке», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт», греческий ПАОК , швейцарский «Базель», аргентинскую «Боку Хуниорс» и перуанский «Альянса Лима». В составе «Базеля» Самбрано завоевывал Кубок Швейцарии (2019), также футболист становился серебряным призером чемпионата Германии вместе с «Шальке» в сезоне-2009/10.

За сборную Перу Самбрано провел 84 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. Вместе с национальной командой игрок становился серебряным (2019) и бронзовым (2015) призером Кубка Америки.