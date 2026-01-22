Top.Mail.Ru
«Крылья Советов» подписали испанского защитника

сегодня, 10:24

«Крылья Советов» достигли соглашения о трансфере 28-летнего испанского защитника Дани Фернандеса.

С 2012 по 2015 год футболист выступал за юношеские и молодёжные команды мадридского «Реала». На профессиональном уровне играл за испанские клубы «Мерида», «Фуэнлабрада», «Бадахос» и «Расинг».

В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей.

shur
shur
сегодня в 14:02
...Спросили мы у новичка Дани!
Про то,что в Клубе денег уж ни-ни !!!
Чем будет Он зарплату получать!
Процентами с долгов?! По русски будет Маму вспоминать!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 12:53
Послужной список у него внушительный, но не впечетляющий.)
derrik2000
derrik2000
сегодня в 12:39
"«Спартак» сохраняет интерес к Ракову как к альтернативе Бонгонда

Как стало известно Дай УдаритЬ для Metaratings, «Спартак» сохраняется интерес к вингеру «Локомотива» Вадиму Ракову, который проводит сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды.

По нашей информации, официального предложения от «Спартака» не поступало, а итоговое решение будет зависеть от хода восстановления футболиста. Ракова рассматривают как альтернативу Тео Бонгонда. Этот возможный переход никак не зависит от трансфера хавбека «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

В сентябре 2025 года Раков сломал плюсневую кость ноги, а после перенёс операцию и продолжает восстановление. В нынешнем сезоне РПЛ нападающий успел сыграть в десяти матчах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 млн евро."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:37
Так себе командочки были, да и Крылья не намного лучше...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:33
зачем? молодежи своей нету? или похвастаться во дворе фантиками - типа смотрите у меня из академии реала есть. правда полено но есть же. скорее всего мутные схемы отмыва попила распила отлива залива и прочее
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:29
Поэтому я и говорю нужно вводить более жесткий лимит! Все равно не играем в ЕК ! А берем или за бешенные деньги бразилов , которые приезжают с видом одолжения к нам! Или вот таких 28 летних списанных игроков! А свои сидят на лавке для вида!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:25
В последнее время КС выступают поставщиком новостей
derrik2000
derrik2000
сегодня в 12:12
Ну, вот и закончилась эпопея с переходом Сауся...

"Саусь переходит в Спартак за ₽350 млн: сегодня москвичи прислали в Калининград оффер на эту сумму и Балтика приняла его. Ранее балтийцы отвергли предложение от мяса на ₽250 мультов, — докладывает Карп."
hfky33keay9r
hfky33keay9r
сегодня в 11:55
От Реала до Крыльев это рывок или прорыв?
qr2cj5c53vqz
qr2cj5c53vqz
сегодня в 11:53
Это те самые Крылья у которых финансовые проблемы
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:52
А как бы узнать фамилию скаута, который его предложил? Неужели до сих пор продолжают пилить?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:48
Ничего не знаю об этом человеке.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 11:43
У клубу долгов выше крыши - а они легионера к себе берут. Странный ход, нет бы своих подтягивать, академия же есть ... вот из нее и нужно набирать ребят дабы опыта набрались, да если что кому то бы пригодились ...Увы.
galem72
galem72
сегодня в 11:31
Я худею с таких трансферов и подписаний. Даже если не брать во внимание километровый долг клуба и региональное финансирование, то всё равно хватаешься за голову от подобных решений. Этот испанский ноунейм ни разу не переходил между клубами за деньги. Он везде был списанным товаром! Зачем подбирать себе в состав подобных иностранных бесполезностей?
Я понял бы, если испанец выступал за мешок картошки, но он ведь будет сидеть на контракте и получать бабки.
89eayb6a5bnq
89eayb6a5bnq
сегодня в 11:22
Опять кто-то в кредит денег дал....
112910415
112910415
сегодня в 10:41
начали движение в сторону ЛЧ !
z3ksv42x85wa
z3ksv42x85wa
сегодня в 10:40
Хороший пример того, что НЕ КАЖДЫЙ воспитанник подходит родному клубу...А у нас визжат, когда воспитанник Зенита переходит в команду РПЛ ( а тут не то что Реал, а вообще поехал играть в тьму - таракань ). Удачи парню....видно он лучше ВСЕХ наших воспитанников из ВСЕХ академий РПЛ.
7hcqgyk48e7u
7hcqgyk48e7u
сегодня в 10:38
Отработанный материал и к чему такая шумиха.
zc27exchf8c6
zc27exchf8c6
сегодня в 10:35
Я думал Карвахаля подписали, а тут Фернандес из Химок....:)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:34
бесплатно достался бланкос самарцам))
надеюсь, что клуб решит все проблемы, и без проблем закончит сезон.
vkzr6n46mubn
vkzr6n46mubn
сегодня в 10:32
Защищал цвета Реала и Химок!!!
drug01
drug01
сегодня в 10:32
Денег нет а берут иностранца????
