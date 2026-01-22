«Крылья Советов» подписали испанского защитника

«Крылья Советов» достигли соглашения о трансфере 28-летнего испанского защитника Дани Фернандеса.
С 2012 по 2015 год футболист выступал за юношеские и молодёжные команды мадридского «Реала». На профессиональном уровне играл за испанские клубы «Мерида», «Фуэнлабрада», «Бадахос» и «Расинг».
В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета «Химок». Его последним клубом был греческий «Астерас», за который сыграл 15 матчей.
Я понял бы, если испанец выступал за мешок картошки, но он ведь будет сидеть на контракте и получать бабки.
