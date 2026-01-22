«Севилья» отклонила предложение ЦСКА по Саласу

«Севилья» отклонила предложение ЦСКА по защитнику . Об этом сообщили в пресс‑службе испанского клуба.

ЦСКА предложил не восемь миллионов евро за Кике Саласа, а пять. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе «Севильи» и его ценность возросла.