«Севилья» отклонила предложение ЦСКА по Саласу

сегодня, 22:18

«Севилья» отклонила предложение ЦСКА по защитнику Кике Саласу. Об этом сообщили в пресс‑службе испанского клуба.

ЦСКА предложил не восемь миллионов евро за Кике Саласа, а пять. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе «Севильи» и его ценность возросла.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:55
Для ЦСКА это не критично. Есть три мвоих молодых УЗ, из которых двое уже в сборной были
Дау ещё бразилец неплохой Виктор. Я думаю что состав нормально выглядит. Надо хорошо подготовиться и сделать два трансфера нп авход. Руис и защитник Дилусиано. Успехов в РПЛ
