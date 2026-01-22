«Севилья» отклонила предложение ЦСКА по Саласу

«Севилья» отклонила предложение ЦСКА по защитнику Кике Саласу. Об этом сообщили в пресс‑службе испанского клуба.
ЦСКА предложил не восемь миллионов евро за Кике Саласа, а пять. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе «Севильи» и его ценность возросла.
Дау ещё бразилец неплохой Виктор. Я думаю что состав нормально выглядит. Надо хорошо подготовиться и сделать два трансфера нп авход. Руис и защитник Дилусиано. Успехов в РПЛ
Дау ещё бразилец неплохой Виктор. Я думаю что состав нормально выглядит. Надо хорошо подготовиться и сделать два трансфера нп авход. Руис и защитник Дилусиано. Успехов в РПЛ