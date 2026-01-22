Top.Mail.Ru
Алиев обвинил УЕФА в предвзятом отношении к азербайджанскому «Карабаху»

сегодня, 11:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил УЕФА в несправедливости и предвзятом отношении к ФК «Карабах», опубликовав соответствующий пост на своих страницах в соцсетях после победы азербайджанской команды над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

"Сердечно поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над «Айнтрахтом» в основном этапе Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе, — говорится в публикации.

Алиев выразил надежду на то, что УЕФА прояснит, кем был назначен арбитр, управлявший матчем. «Справедливость и непоколебимый дух невозможно победить», — подчеркнул он.

В прошедшем 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку матче «Карабах» одержал победу над «Айнтрахтом» со счетом 3:2. Матч судила бригада арбитров из Швейцарии.

На данный момент «Карабах» с 10 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.

Последний матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб проведет в гостях против «Ливерпуля» 29 января.

Карабах
p844za66vpts
p844za66vpts
сегодня в 14:12
Этому всегда кажутся вокруг интриги
wgy4fd2bwqhk
wgy4fd2bwqhk
сегодня в 14:05
А что бывают судьи, которых назначила не УЕФА? Кто должен судей назначать, по мнению Алиева, Азербайджан?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:49
Посмотрю прямо сейчас матч Карабах - Айнтрахт на предмет предвзятости в судейских решениях...
adekvat
adekvat
сегодня в 13:47
Договорится, отстранят команду за вмешательство политика в их дела.
311
311
сегодня в 13:46
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 12:39, ред.
    Значит ли это что когда Карабах вылетит все будут знать что справедливость и непоколебимый дух это не про них? Человек живёт в мире фантазий о единороге Справедливости. Кому вообще интересно в УЕФА есть дело до Карабаха. В целом думаю никому особо, и вот это как раз справедливо. Просто господин Алиев ошибочно полагает видимо что мир вокруг него и его команды вертится. Карабах ведь симпатичный евросезон проводит, но вот такие высказывания всю картину портят.
