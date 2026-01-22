Алиев обвинил УЕФА в предвзятом отношении к азербайджанскому «Карабаху»

1769069782

сегодня, 11:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил УЕФА в несправедливости и предвзятом отношении к ФК «Карабах», опубликовав соответствующий пост на своих страницах в соцсетях после победы азербайджанской команды над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

"Сердечно поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над «Айнтрахтом» в основном этапе Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА , своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе, — говорится в публикации.

Алиев выразил надежду на то, что УЕФА прояснит, кем был назначен арбитр, управлявший матчем. «Справедливость и непоколебимый дух невозможно победить», — подчеркнул он.

В прошедшем 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку матче «Карабах» одержал победу над «Айнтрахтом» со счетом 3:2. Матч судила бригада арбитров из Швейцарии.

На данный момент «Карабах» с 10 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.