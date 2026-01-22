Бывший босс «Локомотива» Липатов искал исполнителей убийства за $200 тыс.

1769079331

сегодня, 13:55

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов, признавший вину по делу о заказных убийствах, искал исполнителей за 200 тыс. долларов США . Об этом сказано в обвинительном заключении.

«Реализуя свой преступный умысел, Липатов С. В. предложил своему знакомому Р. (осужден Одинцовским городским судом за подстрекательство и пособничество в убийстве) подыскать людей, готовых за денежное вознаграждение в размере 200 000 долларов США совершить убийство», — сказано в обвинительном заключении.

Липатов обвиняется по ч. 4, 5 ст. 33 п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ , а именно в подстрекательстве и пособничестве в убийстве партнера по бизнесу, совершенном участниками банды из числа сотрудников спецподразделений органов внутренних дел.

Потерпевший Фоминов был застрелен в 2002 году в дачном кооперативе «Аграрник» в Одинцовском районе. Возвращаясь домой, его автомобиль был остановлен одним из исполнителей преступления, двигавшемся навстречу. Когда автомобиль потерпевшего остановился, другой соучастник преступления из салона автомобиля совершил не менее 4 выстрелов из пистолета в потерпевшего. От полученных ранений тот умер.

Обвиняемый действовал совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также неким Олегом Михалевым. Как полагают следователи, все эти люди получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.

Липатов, помимо руководящей должности в «Локомотиве», занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем Межтрастбанка.