Футболист «Зенита» Вендел присоединился к команде на сборе в Дохе

сегодня, 17:56

Бразильский полузащитник «Зенита» с опозданием присоединился к команде на сборе в Дохе. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Вендел готов платить штрафы за опоздания. В прошлом году полузащитник также опоздал на зимние сборы команды.

Венделу 28 лет, в текущем сезоне игрок сыграл 16 матчей за «Зенит» в разных турнирах, в которых отметился одним мячом и тремя результативными передачами. Вендел выступает за петербургский клуб с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также полузащитник играл за бразильский «Флуминенсе» и «Спортинг», с которым стал чемпионом Португалии.

После первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх.