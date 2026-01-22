Top.Mail.Ru
Футболист «Зенита» Вендел присоединился к команде на сборе в Дохе

сегодня, 17:56

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел с опозданием присоединился к команде на сборе в Дохе. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Вендел готов платить штрафы за опоздания. В прошлом году полузащитник также опоздал на зимние сборы команды.

Венделу 28 лет, в текущем сезоне игрок сыграл 16 матчей за «Зенит» в разных турнирах, в которых отметился одним мячом и тремя результативными передачами. Вендел выступает за петербургский клуб с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также полузащитник играл за бразильский «Флуминенсе» и «Спортинг», с которым стал чемпионом Португалии.

После первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:56
Интересно, а каков будет размер штрафа Вендела за опоздание?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:52
Не могут бразильцы без опозданий, у них это в крови...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:08
прибыл и сразу в штрафбат Вендела))
щедрость Зенита, воистину, вызывает восхищение… или страх.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:58
Надеюсь, все в сборе...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:40
Наверное сразу в чЮмодане наликом штраф привёз)))
shur
shur
сегодня в 18:30, ред.
...сколько же Зеня варягам платит, если у них в порядке вещей нарушение правил "Сборов Команды"...?! Это всё наши природные ресурсы в переводе на валюте!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:28
Ну наверное Вендел сразу "с проставой" типа не журите меня строго...)
