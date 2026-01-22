Top.Mail.Ru
Актер Бероев рассказал, как начал болеть за «Спартак»

сегодня, 08:00

Актер Егор Бероев стал симпатизировать московскому футбольному клубу «Спартак» благодаря знакомству с лучшим бомбардиром красно-белых и олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном.

Бероев исполнит роль Симоняна в фильме «Золотой дубль».

«Сейчас у меня есть команда, которая мне нравится, — это „Спартак“. Раньше у меня не было какой-то любимой команды, — сказал актер. — Но благодаря знакомству и общению с Никитой Павловичем Симоняном, благодаря многим историям из его жизни я могу сказать, что для меня „Спартак“ — это не случайный выбор».

«Болельщиком меня сложно назвать, но „Спартак“ для меня — близкая команда. Теперь история красно-белых для меня не рядовая благодаря моему старшему другу Никите Павловичу Симоняну и еще Александру Мирзояну, он тоже в „Спартаке“ человек не случайный», — добавил он.

«Золотой дубль» посвящен памяти Симоняна и рассказывает об этапе его тренерской карьеры, когда «Арарат» под его руководством в одном сезоне стал чемпионом СССР и обладателем кубка страны. Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Фильм, снятый при поддержке Министерства культуры РФ и Российского футбольного союза, выйдет в широкий прокат 29 января.

Спартак М
Источник: itar-tass.com
jssx9kcgh2uf
jssx9kcgh2uf
сегодня в 09:54
«Золотой дубль» посвящен памяти Симоняна и рассказывает об этапе его тренерской карьеры, когда «Арарат» под его руководством в одном сезоне стал чемпионом СССР и обладателем кубка страны.

Это был 1973 год
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:51
Идея с фильмом хорошая... Посмотрим, что получится. Шедевр не жду.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:45
Сам Симонян благословил его. А, как артист, Егор Бероев мне безразличен.
hcz54wn2bu55
hcz54wn2bu55
сегодня в 09:34
Сама судьба ему велела болеть за Спартак
