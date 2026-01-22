Актер Бероев рассказал, как начал болеть за «Спартак»

1769058008

Актер Егор Бероев стал симпатизировать московскому футбольному клубу «Спартак» благодаря знакомству с лучшим бомбардиром красно-белых и олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном.

Бероев исполнит роль Симоняна в фильме «Золотой дубль».

«Сейчас у меня есть команда, которая мне нравится, — это „Спартак“. Раньше у меня не было какой-то любимой команды, — сказал актер. — Но благодаря знакомству и общению с Никитой Павловичем Симоняном, благодаря многим историям из его жизни я могу сказать, что для меня „Спартак“ — это не случайный выбор».

«Болельщиком меня сложно назвать, но „Спартак“ для меня — близкая команда. Теперь история красно-белых для меня не рядовая благодаря моему старшему другу Никите Павловичу Симоняну и еще Александру Мирзояну, он тоже в „Спартаке“ человек не случайный», — добавил он.

«Золотой дубль» посвящен памяти Симоняна и рассказывает об этапе его тренерской карьеры, когда «Арарат» под его руководством в одном сезоне стал чемпионом СССР и обладателем кубка страны. Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.