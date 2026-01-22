Титов назвал загадкой нового тренера «Спартака» Карседо

1769074583

сегодня, 12:36

Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» испанец является загадкой для бывшего капитана красно-белых . Об этом Титов рассказал «Спорт-Экспрессу».

5 января «Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо на пост главного тренера, он подписал контракт до лета 2028 года. Ранее специалист работал в кипрском «Пафосе».

«Могу сказать, мало что знал о его карьере. Карседо работал с [Унаи] Эмери, знает, что такое „Спартак“, за эти 14 лет он набрался опыта, есть амбиции, наработки, — сказал Титов. — Приехал со своим тренерским штабом, но сразу скажу — очень хорошо, что оставили Вадима Романова. Есть человек, который может подсказать. Честно, для меня Карседо — загадка. Но есть спортивный блок, который анализировал работу тренера и принял решение».