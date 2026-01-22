Титов назвал загадкой нового тренера «Спартака» Карседо

Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» испанец Хуан Карседо является загадкой для бывшего капитана красно-белых Егора Титова. Об этом Титов рассказал «Спорт-Экспрессу».
5 января «Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо на пост главного тренера, он подписал контракт до лета 2028 года. Ранее специалист работал в кипрском «Пафосе».
«Могу сказать, мало что знал о его карьере. Карседо работал с [Унаи] Эмери, знает, что такое „Спартак“, за эти 14 лет он набрался опыта, есть амбиции, наработки, — сказал Титов. — Приехал со своим тренерским штабом, но сразу скажу — очень хорошо, что оставили Вадима Романова. Есть человек, который может подсказать. Честно, для меня Карседо — загадка. Но есть спортивный блок, который анализировал работу тренера и принял решение».
Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».