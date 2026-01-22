Top.Mail.Ru
Титов назвал загадкой нового тренера «Спартака» Карседо

сегодня, 12:36

Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» испанец Хуан Карседо является загадкой для бывшего капитана красно-белых Егора Титова. Об этом Титов рассказал «Спорт-Экспрессу».

5 января «Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо на пост главного тренера, он подписал контракт до лета 2028 года. Ранее специалист работал в кипрском «Пафосе».

«Могу сказать, мало что знал о его карьере. Карседо работал с [Унаи] Эмери, знает, что такое „Спартак“, за эти 14 лет он набрался опыта, есть амбиции, наработки, — сказал Титов. — Приехал со своим тренерским штабом, но сразу скажу — очень хорошо, что оставили Вадима Романова. Есть человек, который может подсказать. Честно, для меня Карседо — загадка. Но есть спортивный блок, который анализировал работу тренера и принял решение».

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

ac4kczj8ukun
ac4kczj8ukun
сегодня в 14:00
Спортивное направление за иностранцами, потому что они лучше. А у нас дефицит прогрессивных тренеров. Другой вопрос, почему Спартак за столько лет не занялся воспитанием собственных тренеров? Есть Спартак-2 и молодёжка. Почему не пробовать там людей?
8ytmux83r6zj
8ytmux83r6zj
сегодня в 13:58
Когда наши доморощенные тренеры начнут усердно учиться, а не просто класть в карман лицензию, ради лицензии. Когда они умерят необоснованные амбиции и будут начинать свою профессиональную деятельность с низов, набираясь опыта и мастерства. Когда они перестанут считать зазорным перенимать опыт у других. Вот, тогда на них будет спрос.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:57
Кажется, для уважаемых красно-белых Карседо как человек в железной маске)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:54
В эпоху Интернета человек не может быть загадкой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:03, ред.
Романов может подсказать Карседо , Унаи может подсказать Карседо , весь тренерский штаб может подсказать Карседо - Загадка видимо в том, к кому Хуан будет больше всех прислушиватся...)))
Capral
Capral
сегодня в 12:53
Не очень понял, что Романов может подсказать Карседо.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:48, ред.
Егор был прекрасным футболистом, кумиром детства, но чёрт его дёрнул начать высказываться и демонстрировать своё полное невежество и непонимания вообще что и как в мире устроено. Вадим Романов это гнойный прыщ в системе клуба, олицетворяющий всё бездушие, лживость и фальшивость всего этого лукойловского фасада служащего чтобы народ обмануть, и если тренер решил его оставить это может только настораживать. Видимо тренер тоже особо в людях не разбирается, а значит не разбирается в себе, куда там тогда до того чтобы разбираться в футболе и Спартаке.
