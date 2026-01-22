Top.Mail.Ru
Испания. Примера 2025/2026

Футболист «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы

сегодня, 16:28

Полузащитник испанской «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игрок получил травму в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против чешской «Славии» (4:2), который прошел в среду, и был заменен на 61-й минуте. Проведенное на следующий день обследование подтвердило травму подколенного сухожилия правой ноги.

Педри 23 года, он выступает за «Барселону» с сентября 2019 года. Всего за клуб полузащитник провел 227 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 29 результативных передач. Вместе с «Барселоной» Педри по два раза становился чемпионом Испании и обладателем кубка страны, трижды — Суперкубка Испании. Ранее он выступал за испанский «Лас-Пальмас».

В составе сборной Испании Педри провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Вместе с национальной сборной он стал чемпионом Европы 2024 года, а также завоевал серебро Олимпийских игр в 2021 году.

«Барселона» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков после 20 туров. В следующем матче команда 25 января примет «Овьедо».

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:00
Если все пойдет по плану восстановления, и врачи дадут разрешения играть, возможно, в концу февраля увидим и Педри и Гави на поле. Как раз к важной отрезке пригодятся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:53
Плохо. Педри и в осенью пропустил достаточно. Тогда Барса проиграла Челси. Были и другие матчи, имели большие проблемы над контролем мяча. Чего стоит матч с Эльче...хорошо, за месяц нет топ-матчей. Играем с Овьедо, Копенгагеном..Мальорка по моему ещё. Здоровья и скорого возвращения. Без Педри невозможно футбол Флика. Шанс Касадо или Берналя. А может, Эрик в полузащиту, а пара ЦЗ Мартин-Кубарси
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 16:38
Серьезная потеря для Барсы..
Стоило ли вообще выпускать его на поле против Славии?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:38
Травма неприятная штука, но футбол а без этого не бывает...
