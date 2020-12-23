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Болонья - Аталанта
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Милан - Лацио
Наполи - Торино
Рома - Кальяри
Сампдория - Сассуоло
Специа - Дженоа
Удинезе - Беневенто

Текстовая онлайн трансляция матча Болонья против Аталанта

Болонья Логотип футбольный клуб Болонья 2:2 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Болонья
Аталанта
2 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Италия. Серия А 2020/2021, 14 тур
Стадион Ренато ДальАра
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
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Мелбет 6.04 4.70 1.53
Лига ставок 5.60 4.90 1.56
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    2
    65' Бальдурсон Андри (18) уходит с поля, Маттиас Сванберг (32) вышел на поле
    65' Бэрроу Муса (99) уходит с поля, Орсолини Риккардо (7) вышел на поле
     
    73' (1:2) Томиясу Такехиро (14) (Орсолини Риккардо (7))
     
    76' Шутен Йерди (30) уходит с поля, Домингес Николас (8) вышел на поле
     
    77' S. Mihajlovic
     
    78' Дейкс Митчелл (35) уходит с поля, Пас Неуэн (6) вышел на поле
     
    82' (2:2) Пас Неуэн (6) (Паласио Родриго (24))
     
    84' Паласио Родриго (24)
     
    86' Да Коста Анжело (1)
     
    18' Госенс Робин (8)
     
    22' (0:1) Муриэль Луис (9)
     
    23' (0:2) Муриэль Луис (9)
     
    36' Толой Рафаэль (2) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
     
    46' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    60' Джимсити Берат (19)
     
    65' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Сапата Дуван (91) вышел на поле
     
    84' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
     
    85' Госенс Робин (8) уходит с поля, Мохика Хоан (26) вышел на поле
    Голы
    22’ 0:1(П) Муриэль Луис
    23’ 0:2 Муриэль Луис
    Томиясу Такехиро
    ассистент Орсолини Риккардо     		1:2 73’
    Пас Неуэн
    ассистент Паласио Родриго     		2:2 82’
    Наказания
    18’ Госенс Робин
    60’ Джимсити Берат
    S. Mihajlovic 77’
    Паласио Родриго 84’
    Да Коста Анжело 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    36’ Паломино Хосе Луис Толой Рафаэль
    46’ Миранчук Алексей Иличич Йосип
    Маттиас Сванберг Бальдурсон Андри 65’
    Орсолини Риккардо Бэрроу Муса 65’
    65’ Сапата Дуван Муриэль Луис
    Домингес Николас Шутен Йерди 76’
    Пас Неуэн Дейкс Митчелл 78’
    84’ Малиновский Руслан Фройлер Ремо
    85’ Мохика Хоан Госенс Робин
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 12
    		3 Удары в створ 6
    		12 Фолы 14
    		1 Угловые 5
    		0 Офсайды 2
    		46% Владение мячом 54%
    		4 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:08
    Гости
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ RUPRICHT (раскрыть)
    вчера в 20:03
    А вот полностью текст!!!


    Болонья - Аталанта
    23 декабря. Болонья. Стадион "Ренато Даль'Ара". 22:45.
    Судья - Даниэле Киффи (Падуя).
    Трансляция - "Матч! Футбол 2".

    23 декабря в 22:45 по московскому времени в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии «Болонья» примет «Аталанту». И попробует остановить фаворита, хотя сделать это, понятное дело, будет непросто.

    Можно говорить о том, что «Болонью» настиг кризис результатов. Подопечные Синиши Михайловича вылетели из Кубка Италии, а в четырёх последних турах Серии А набрали только два балла. А последний домашний матч против «Ромы» так и вовсе обернулся позорным разгромным поражением. В такой ситуации ожидать победу хозяев над бергамасками – занятие вряд ли благодарное.

    «Аталанта» в ближайший месяц может измениться в плане кадров: капитан команды Алехандро Гомес близок к смене клуба, его примеру может последовать Йосип Иличич – один из героев матча последнего тура с «Ромой». «Аталанта» последнее поражение потерпела в конце прошлого месяца, после этого провела в чемпионате Италии три поединка, в которых набрала сразу семь очков.

    Статистические факты

    – соперники провели между собой 113 матчей, преимущество у «Болоньи»: 43 победы, 40 поражений, 30 ничейных результатов;
    – в 10-ти последних очных матчах в рамках чемпионата «Болонья» одержала 2 победы и потерпела 8 поражений, последняя ничья была зафиксирована в 2013 году;
    – средняя результативность 10-ти последних матчей – 2,6 (при этом «Болонья» забивала в среднем 0,9 гола за игру, «Аталанта» – 1,7);
    – в 5-ти последних матчах на поле «Болоньи» хозяева одержали 2 победы, 3 раза сильнее оказывалась «Аталанта»;
    – результативность 5-ти последних очных матчей в Болонье – 2,4 (на счету хозяев – 1,2, на счету гостей – 1,2);
    – 5 очных матчей из 10-ти последних в рамках Серии А получились «верховыми»;
    – ставка «обе забьют» сыграла в 4-х последних очных матчах из 10-ти.

    Прогноз от ФНК

    «Болонья» давненько не может выиграть, «Аталанта» провела очень сильный второй тайм домашней игры против «Ромы», на кураже которого способна смести кризисного соперника. Не ожидаем феерии от «чёрно-синих», но три очка должны достаться именно подопечным Джан Пьеро Гасперини.

    Прогноз: победа «Аталанты»
    Коэффициент: 1,64
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 19:45
    Аталанта» в ближайший месяц может измениться в плане кадров: капитан команды Алехандро Гомес близок к смене клуба, его примеру может последовать Йосип Иличич – один из героев матча последнего тура с «Ромой». «Аталанта» последнее поражение потерпела в конце прошлого месяца, после этого провела в чемпионате Италии три поединка, в которых набрала сразу семь очков.
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