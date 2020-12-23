В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 85

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 7 Перехваты: 8 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 36

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 80 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

Н 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 11 Фройлер Ремо Отборы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 84

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио

З 26 Мохика Хоан Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 54

З 4 Шутало Бошко

П 44 Гьябуаа Эммануэль

П 18 Малиновский Руслан Пасы: 5 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

П 59 Миранчук Алексей Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

Н 7 Ламмерс Сэм

Н 91 Сапата Дуван Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 25