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2 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Ренато ДальАра
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
|22’
|0:1(П)
|Муриэль Луис
|23’
|0:2
|Муриэль Луис
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Томиясу Такехиро
ассистент Орсолини Риккардо
|1:2
|73’
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Пас Неуэн
ассистент Паласио Родриго
|2:2
|82’
|18’
|Госенс Робин
|60’
|Джимсити Берат
|S. Mihajlovic
|77’
|Паласио Родриго
|84’
|Да Коста Анжело
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|36’
|Паломино Хосе Луис
|Толой Рафаэль
|46’
|Миранчук Алексей
|Иличич Йосип
|Маттиас Сванберг
|Бальдурсон Андри
|65’
|Орсолини Риккардо
|Бэрроу Муса
|65’
|65’
|Сапата Дуван
|Муриэль Луис
|Домингес Николас
|Шутен Йерди
|76’
|Пас Неуэн
|Дейкс Митчелл
|78’
|84’
|Малиновский Руслан
|Фройлер Ремо
|85’
|Мохика Хоан
|Госенс Робин
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|9
|Удары по воротам
|12
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|3
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|14
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|1
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|2
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|4
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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Болонья - Аталанта
23 декабря. Болонья. Стадион "Ренато Даль'Ара". 22:45.
Судья - Даниэле Киффи (Падуя).
Трансляция - "Матч! Футбол 2".
23 декабря в 22:45 по московскому времени в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии «Болонья» примет «Аталанту». И попробует остановить фаворита, хотя сделать это, понятное дело, будет непросто.
Можно говорить о том, что «Болонью» настиг кризис результатов. Подопечные Синиши Михайловича вылетели из Кубка Италии, а в четырёх последних турах Серии А набрали только два балла. А последний домашний матч против «Ромы» так и вовсе обернулся позорным разгромным поражением. В такой ситуации ожидать победу хозяев над бергамасками – занятие вряд ли благодарное.
«Аталанта» в ближайший месяц может измениться в плане кадров: капитан команды Алехандро Гомес близок к смене клуба, его примеру может последовать Йосип Иличич – один из героев матча последнего тура с «Ромой». «Аталанта» последнее поражение потерпела в конце прошлого месяца, после этого провела в чемпионате Италии три поединка, в которых набрала сразу семь очков.
Статистические факты
– соперники провели между собой 113 матчей, преимущество у «Болоньи»: 43 победы, 40 поражений, 30 ничейных результатов;
– в 10-ти последних очных матчах в рамках чемпионата «Болонья» одержала 2 победы и потерпела 8 поражений, последняя ничья была зафиксирована в 2013 году;
– средняя результативность 10-ти последних матчей – 2,6 (при этом «Болонья» забивала в среднем 0,9 гола за игру, «Аталанта» – 1,7);
– в 5-ти последних матчах на поле «Болоньи» хозяева одержали 2 победы, 3 раза сильнее оказывалась «Аталанта»;
– результативность 5-ти последних очных матчей в Болонье – 2,4 (на счету хозяев – 1,2, на счету гостей – 1,2);
– 5 очных матчей из 10-ти последних в рамках Серии А получились «верховыми»;
– ставка «обе забьют» сыграла в 4-х последних очных матчах из 10-ти.
Прогноз от ФНК
«Болонья» давненько не может выиграть, «Аталанта» провела очень сильный второй тайм домашней игры против «Ромы», на кураже которого способна смести кризисного соперника. Не ожидаем феерии от «чёрно-синих», но три очка должны достаться именно подопечным Джан Пьеро Гасперини.
Прогноз: победа «Аталанты»
Коэффициент: 1,64
Болонья - Аталанта
23 декабря. Болонья. Стадион "Ренато Даль'Ара". 22:45.
Судья - Даниэле Киффи (Падуя).
Трансляция - "Матч! Футбол 2".
23 декабря в 22:45 по московскому времени в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии «Болонья» примет «Аталанту». И попробует остановить фаворита, хотя сделать это, понятное дело, будет непросто.
Можно говорить о том, что «Болонью» настиг кризис результатов. Подопечные Синиши Михайловича вылетели из Кубка Италии, а в четырёх последних турах Серии А набрали только два балла. А последний домашний матч против «Ромы» так и вовсе обернулся позорным разгромным поражением. В такой ситуации ожидать победу хозяев над бергамасками – занятие вряд ли благодарное.
«Аталанта» в ближайший месяц может измениться в плане кадров: капитан команды Алехандро Гомес близок к смене клуба, его примеру может последовать Йосип Иличич – один из героев матча последнего тура с «Ромой». «Аталанта» последнее поражение потерпела в конце прошлого месяца, после этого провела в чемпионате Италии три поединка, в которых набрала сразу семь очков.
Статистические факты
– соперники провели между собой 113 матчей, преимущество у «Болоньи»: 43 победы, 40 поражений, 30 ничейных результатов;
– в 10-ти последних очных матчах в рамках чемпионата «Болонья» одержала 2 победы и потерпела 8 поражений, последняя ничья была зафиксирована в 2013 году;
– средняя результативность 10-ти последних матчей – 2,6 (при этом «Болонья» забивала в среднем 0,9 гола за игру, «Аталанта» – 1,7);
– в 5-ти последних матчах на поле «Болоньи» хозяева одержали 2 победы, 3 раза сильнее оказывалась «Аталанта»;
– результативность 5-ти последних очных матчей в Болонье – 2,4 (на счету хозяев – 1,2, на счету гостей – 1,2);
– 5 очных матчей из 10-ти последних в рамках Серии А получились «верховыми»;
– ставка «обе забьют» сыграла в 4-х последних очных матчах из 10-ти.
Прогноз от ФНК
«Болонья» давненько не может выиграть, «Аталанта» провела очень сильный второй тайм домашней игры против «Ромы», на кураже которого способна смести кризисного соперника. Не ожидаем феерии от «чёрно-синих», но три очка должны достаться именно подопечным Джан Пьеро Гасперини.
Прогноз: победа «Аталанты»
Коэффициент: 1,64