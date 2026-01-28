Top.Mail.Ru
Сафонов выйдет в основе на матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла»

вчера, 22:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч идет

Российский вратарь Матвей Сафонов начнет с первых минут матч 8-го тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Для россиянина это будет первая игра после перелома руки, который он получил 17 декабря в финале Межконтинентального кубка.

В текущей ЛЧ Сафонов сыграет во второй раз. Предыдущий свой матч в этом турнире он провел 10 декабря против «Атлетика» (0:0).

drug01
drug01
вчера в 23:46
Желаем удачной игры и хорошего результата!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01
Давление на Шевалье
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:58
Каким же слабым вратарём оказался Шевалье, что такой посредственный вратарь, как Сафон, основной кипер ПСЖ.
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:58
Значит сороки уже в первом тайме отгрузят пару шариков!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:31
Шевалье косячит, это неудивительно, Сафонов пока 1 или 2 раза косячнул.и то не явно, зато он показал, что может реально затащить на характере и умении
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:17
А может не стоило было торопиться с выходом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:14
Теперь сороки на пенальти настаивать даже не будут, бестолку))
