Сафонов выйдет в основе на матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла»
1769626909
Российский вратарь начнет с первых минут матч 8-го тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла».
Для россиянина это будет первая игра после перелома руки, который он получил 17 декабря в финале Межконтинентального кубка.
В текущей ЛЧ Сафонов сыграет во второй раз. Предыдущий свой матч в этом турнире он провел 10 декабря против «Атлетика» (0:0).
