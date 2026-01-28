Top.Mail.Ru
Футбольные клубы в 2025 году потратили рекордную сумму на трансферы

вчера, 21:37

ФИФА сообщила о рекордных расходах клубов на трансферы в 2025 году — общая сумма достигла $13,08 млрд. Прежний рекордный показатель был зафиксирован в 2023 году и составлял $9,66 млрд. Кроме того, количество совершенных трансферов также установило новый максимум — 24 558, превзойдя прежний рекорд 22 794, зафиксированный в 2024 году.

Наиболее дорогим переходом стала покупка «Ливерпулем» у «Байера» Флориана Вирца. Начальные затраты англичан составили $149 млн, а дополнительно предусмотрены бонусы на сумму $30 млн.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:25
Рекорды должны обновлятся - финансовые в том числе...)
SLFenix
SLFenix
вчера в 23:35
да просто деньги сами по себе уже другие
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:06
Ливерпуль так раздухарился на рекордные траты, что аж провалился.
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:51
а как все начиналось - в 1983 из ВестБрома в Виллу шотландца Грувза продали за 100фунтов... ну как потомки, совершаете трансферы по пару сотен фунтов стерлингов, совершаете ведь???)) не, извините, 13 миллиардов, инфляция
qk7cakha4z4x
qk7cakha4z4x
вчера в 21:46
Да уж...из них 10 млярдов потратила АПЛ... как не странно...
drug01
drug01
вчера в 21:45
У кого есть деньги то можно закупать игроков много...
g8rcwadgp9m7
g8rcwadgp9m7
вчера в 21:43
Ман Сити возглавил список клубов с наибольшими трансферными расходами.... но Гвардиолу послушаешь, игроков вообще нет!
q42s2qrxsvvk
q42s2qrxsvvk
вчера в 21:41
Безобразие, непочатый край работы....:))))
