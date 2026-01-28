Футбольные клубы в 2025 году потратили рекордную сумму на трансферы

1769625428

вчера, 21:37

ФИФА сообщила о рекордных расходах клубов на трансферы в 2025 году — общая сумма достигла $13,08 млрд. Прежний рекордный показатель был зафиксирован в 2023 году и составлял $9,66 млрд. Кроме того, количество совершенных трансферов также установило новый максимум — 24 558, превзойдя прежний рекорд 22 794, зафиксированный в 2024 году.

Наиболее дорогим переходом стала покупка «Ливерпулем» у «Байера» . Начальные затраты англичан составили $149 млн, а дополнительно предусмотрены бонусы на сумму $30 млн.