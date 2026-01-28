Top.Mail.Ru
УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе игры ЛЕ из-за гибели фанатов

вчера, 21:36
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК23:00 Не начался

УЕФА отказал в удовлетворении просьбы греческого клуба ПАОК о переносе матча стадии группового этапа Лиги Европы против «Лиона», несмотря на трагедию, произошедшую с болельщиками. Об этом сообщил портал Hellas Football.

27 января телеканал Skai сообщил, что микроавтобус с десятью поклонниками ПАОКа, направлявшимися из Греции через Румынию во Францию на поединок Лиги Европы с «Лионом», попал в ДТП. В результате аварии погибло семь человек, трое получили травмы. «Лион» выразил соболезнования семьям погибших и почтит их память во время встречи.

Матч между «Лионом» и ПАОКом состоится 29 января в 23:00 по московскому времени, он пройдёт во Франции.

Vilar
Vilar
сегодня в 00:05
Игра международная, отменить нельзя, у себя в Греции объявите траур, хотя бы на сутки, окажите помощь семьям погибших болельщиков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:46
Тут трудно судить - регламент, органнизация матча и всё такое. Люди купили билеты , построили планы... перенести трудно...
Остаётся выразить соболезнования родным и близкм соболезнование.
Пострадавшим скорейшего выздоравления.
Гость
