УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе игры ЛЕ из-за гибели фанатов

1769625369

вчера, 21:36

УЕФА отказал в удовлетворении просьбы греческого клуба ПАОК о переносе матча стадии группового этапа Лиги Европы против «Лиона», несмотря на трагедию, произошедшую с болельщиками. Об этом сообщил портал Hellas Football.

27 января телеканал Skai сообщил, что микроавтобус с десятью поклонниками ПАОКа, направлявшимися из Греции через Румынию во Францию на поединок Лиги Европы с «Лионом», попал в ДТП . В результате аварии погибло семь человек, трое получили травмы. «Лион» выразил соболезнования семьям погибших и почтит их память во время встречи.

Матч между «Лионом» и ПАОКом состоится 29 января в 23:00 по московскому времени, он пройдёт во Франции.