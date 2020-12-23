В 83 Миранте Антонио Голов пропущено: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 74

П 2 Карсдорп Рик Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 24 Кумбулла Мараш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 63

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 33 Перес Бруно Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 17 Верету Жордан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 14 Вильяр Гонсало Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 4 Кристанте Бриан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 73

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 9 Джеко Эдин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 78

П 11 Педро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 13 Лопес Пау Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 16

В 12 Фарелли Симоне

З 5 Жуан

З 61 Калафьори Риккардо

З 3 Роджер Ибаньес Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 27

З 18 Сантон Давиде

З 6 Смоллинг Крис Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 17

З 20 Фасио Федерико

П 42 Диавара Амаду

П 7 Пеллегрини Лоренцо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 27

Н 21 Майораль Борха Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12