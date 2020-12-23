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3 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Олимпико
|Верету Жордан
|1:0
|11’
|59’
|1:1
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Жоао Педро
ассистент Олива Кристиан
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Джеко Эдин
ассистент Карсдорп Рик
|2:1
|71’
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Манчини Джанлука
ассистент Смоллинг Крис
|3:1
|77’
|90+1’
|3:2(П)
|Жоао Педро
|Кристанте Бриан
|19’
|20’
|Дзаппа Габриэле
|29’
|Нандес Наитан
|Манчини Джанлука
|37’
|Кумбулла Мараш
|60’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|15’
|Олива Кристиан
|Рог Марко
|Пеллегрини Лоренцо
|Педро
|63’
|Роджер Ибаньес
|Кумбулла Мараш
|63’
|Смоллинг Крис
|Кристанте Бриан
|73’
|Лопес Пау
|Миранте Антонио
|74’
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|78’
|78’
|Соттил Риккардо
|Ликояннис Хараламбос
|78’
|Паволетти Леонардо
|Симеоне Джованни
|85’
|Калигара Фабрицио
|Годин Диего
|85’
|Перейро Гастон
|Марин Рэзван
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|15
|Удары по воротам
|9
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|8
|Удары в створ
|3
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|18
|Фолы
|21
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|6
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|3
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|0
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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