Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Фиорентина
Ставки на футбольные матчи
6' (1:0) Кайседо Фелипе (20)
45' Эскаланте Гонсало (18)
46' Фелипе Луис (3) уходит с поля, Габаррон Патрик Хиль (4) вышел на поле
59' Кайседо Фелипе (20) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
75' (2:0) Иммобиле Чиро (17)
2
77'
Лаццари Мануэль (29) уходит с поля, Раду Штефан (26) вышел на поле
77'
Эскаланте Гонсало (18) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
89' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
38' Рибери Франк (7) уходит с поля, Эйссерик Валентен (92) вышел на поле
60' Венути Лоренцо (23) уходит с поля, Кальехон Хосе (77) вышел на поле
2
73'
Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
73'
Мартинес Лукас (2) уходит с поля, Лирола Поль (21) вышел на поле
81' Кастровилли Гаэтано (10)
88' (2:1) Влахович Душан (9)
Статистика
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13
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Удары по воротам
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12
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3
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Удары в створ
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5
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11
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Фолы
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11
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2
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Угловые
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9
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3
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Офсайды
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0
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45%
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Владение мячом
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55%
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4
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Cэйвы
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1
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3
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Предупреждения
|
1
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