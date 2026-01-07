Top.Mail.Ru
Репортер заявила, что Диего Коста намеренно кашлял на нее во время пандемии

вчера, 19:03
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Репортер Хелен Хендрикс рассказала о скандальном поведении форварда «Атлетико» Диего Косты после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в начале 2020 года. Хендрикс заявила, что испанец намеренно кашлянул на нее во время пандемии Covid-19.

45-летняя Хендрикс встретилась с нападающим во время репортажа о матче «Ливерпуля» с «Атлетико Мадрид» в Лиге чемпионов в марте 2020 года. Команда из Ла Лиги выбила «красных» из турнира на стадионе «Энфилд». Этот матч был последним, который состоялся до того, как футбол и Великобритания были закрыты из-за вспышки вируса.

Хендрикс работала на матче для голландского телевидения, несмотря на то, что Голландия уже была в режиме изоляции. В подкасте HNM она сказала: «В конечном итоге, из всех людей, находившихся на том стадионе, 41 умер от Covid-19».

После драматического матча Хендрикс взяла интервью у игроков обоих клубов. Она поговорила с голландской звездой «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, а затем с Костой.

Хендрикс утверждает, что нападающий подошел к ней и ее команде и кашлянул всем в лицо. Она сказала: «Сначала у меня был Вирджил ван Дейк, потом Диего Коста. Знаете, что сделал Диего Коста? Он подошел и намеренно кашлянул всем в лицо. Я не быстро выхожу из себя, но мне хотелось побежать за ним и сказать: „Что ты творишь?“ Он действительно кашлянул мне прямо в лицо. Но из-за прямой связи с Нидерландами я была привязана к проводу и, когда я последовала за Диего Костой, камера упала. Я не понимала, что со мной происходит, я думала, что это абсолютно возмутительно».

Хендрикс утверждает, что всего через два дня после этого события она заразилась Covid-19.

Alex_67
Alex_67
вчера в 22:10
А может Диего Коста домогался её? Давно это было...
lotsman
lotsman
вчера в 21:09
Её оговор, это месть за неудовлетворённые мечты.)
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:08
...Повезло ей ,что это было не в Непале! Два человека, только что принявшие какое-то соглашение, плюют себе на ладонь, а затем пожимают друг другу руки мокрой рукой! У Косты свои правила,кашлять!!!
Vilar
Vilar
вчера в 21:06
Прямо соревнование с делом Эпштейна, тот тр...ал, а этот Коста обкашлил, почти весь стадион.
DXTK
DXTK
вчера в 21:04
Только кашлянул....а она мечтала о большем чтобы кончил на ней или в ней.......
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:56
А еще он называл меня земляным червяком)))
112910415
112910415
вчера в 20:41
даже не плюнул ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
Журналисты обожают сенсации. На Диего Коста ещё можно словить))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:25
Она ф курсе, что на дворе уже 2026 год?...
adekvat
adekvat
вчера в 20:04
От засранец 41 человека закашлял.
Ев17
Ев17
вчера в 20:01
- жизнь проходит впустую, я вроде журналистка, а на деле пустое место, надо как-то напомнить о своём существовании... О ! Вспомнила, как-то возле меня какая-то знаменитость пёрнула, теперь я прославлюсь !!! ( из дневника "журналистки" )
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:20
"Я была привязана к проводу" - Этим всё сказано - видимо коллеги Хелен которые хорошо зная её , немного перестраховались...)))
Capral
Capral
вчера в 19:10
Я думаю, что 41 человек не от ковида-19 умер, а от последствий прививок, также, как умерли режиссер В.Меньшов, актер Б.Плотников и многие другие. А то, что специально кашлянул, так это бред. Просто, девка ждала "большего" от Косты, а он только кашлянул, негодяй...)))
nz6353rh96br
nz6353rh96br
вчера в 19:07
Репортёр долго думала и вспомнила пятилетнюю историю
