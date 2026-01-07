Репортер заявила, что Диего Коста намеренно кашлял на нее во время пандемии

1767801813

вчера, 19:03

Репортер Хелен Хендрикс рассказала о скандальном поведении форварда «Атлетико» после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в начале 2020 года. Хендрикс заявила, что испанец намеренно кашлянул на нее во время пандемии Covid-19.

45-летняя Хендрикс встретилась с нападающим во время репортажа о матче «Ливерпуля» с «Атлетико Мадрид» в Лиге чемпионов в марте 2020 года. Команда из Ла Лиги выбила «красных» из турнира на стадионе «Энфилд». Этот матч был последним, который состоялся до того, как футбол и Великобритания были закрыты из-за вспышки вируса.

Хендрикс работала на матче для голландского телевидения, несмотря на то, что Голландия уже была в режиме изоляции. В подкасте HNM она сказала: «В конечном итоге, из всех людей, находившихся на том стадионе, 41 умер от Covid-19».

После драматического матча Хендрикс взяла интервью у игроков обоих клубов. Она поговорила с голландской звездой «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, а затем с Костой.

Хендрикс утверждает, что нападающий подошел к ней и ее команде и кашлянул всем в лицо. Она сказала: «Сначала у меня был Вирджил ван Дейк, потом Диего Коста. Знаете, что сделал Диего Коста? Он подошел и намеренно кашлянул всем в лицо. Я не быстро выхожу из себя, но мне хотелось побежать за ним и сказать: „Что ты творишь?“ Он действительно кашлянул мне прямо в лицо. Но из-за прямой связи с Нидерландами я была привязана к проводу и, когда я последовала за Диего Костой, камера упала. Я не понимала, что со мной происходит, я думала, что это абсолютно возмутительно».

Хендрикс утверждает, что всего через два дня после этого события она заразилась Covid-19.