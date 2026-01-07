Top.Mail.Ru
Балотелли будет выступать в ОАЭ

вчера, 21:36

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли нашел себе новый клуб. 35-летний итальянец будет играть за дубайский «Аль-Иттифак» в лиге Объединенных Арабских Эмиратов в течение следующих двух с половиной сезонов. Ожидается, что он будет представлен в качестве игрока команды в субботу, 10 января.

Балотелли подписал контракт с клубом, принадлежащим Пьетро Латерце, который также владеет «Кьево», после того как летом прошлого года истек его контракт с «Дженоа».

«Супер Марио» имеет за спиной длинный список команд: «Лумеццане», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Олимпик» (Марсель), «Брешия», «Монца», «Адана Демирспор», «Сьон» и «Дженоа».

Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:16
Вот оно счастье ... Сейчас о сборной Италии начнёт говорить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Экстравагантность только немного там Марио придётся попредержать...)))
112910415
112910415
вчера в 23:21
последний клуб, вероятно
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:05
список огромный. это он еще в некоторые по два раза заходил. Милан один раз по
трансферу и в аренде и у турков два захода полноценных в один клуб.
двадцать лет назад начал во взрослом футболе. вот время идет
Вещий
Вещий
вчера в 21:39
Доигрывать и зарабатывать на пенсию.... удачи и без травм.
