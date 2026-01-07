Балотелли будет выступать в ОАЭ

1767811016

вчера, 21:36

Бывший форвард сборной Италии нашел себе новый клуб. 35-летний итальянец будет играть за дубайский «Аль-Иттифак» в лиге Объединенных Арабских Эмиратов в течение следующих двух с половиной сезонов. Ожидается, что он будет представлен в качестве игрока команды в субботу, 10 января.

Балотелли подписал контракт с клубом, принадлежащим Пьетро Латерце, который также владеет «Кьево», после того как летом прошлого года истек его контракт с «Дженоа».

«Супер Марио» имеет за спиной длинный список команд: «Лумеццане», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Олимпик» (Марсель), «Брешия», «Монца», «Адана Демирспор», «Сьон» и «Дженоа».