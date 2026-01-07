«Бавария» согласовала новый контракт с Упамекано

Немецкая «Бавария» сумела достичь устной договоренности о новом контракте с защитником Дайотчанкулем Упамекано. Игроком серьезно интересовался «Реал», но мюнхенцы, похоже, убедили француза остаться.
Стороны согласовали размер оклад и срок нового соглашения. Под вопросом остается только пункт о минимальной сумме отступных.
Действующий контракт Упамекано истекает летом.
где-то в позапрошлом что ли сезоне наоборот матчи Баварии в ЛЧ показали что баварцам С НИМ в составе ТРУБА))) но я точно не уверен. был такой период что он привозил из матча в матч, красные во всех турнирах. это в год когда Лацио пересекся с Баварией в 1/8 вроде и выиграл первую игру, когда никто не верил даже в ничью в мире. вот там упамекано "блистал", потом он еще чето косячил в бундеслиге в итоге они третьими стали. насчет сборной не скажу но и там вроде не все гладко было в том сезоне.
