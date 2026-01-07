«Бавария» согласовала новый контракт с Упамекано

1767799046

вчера, 18:17

Немецкая «Бавария» сумела достичь устной договоренности о новом контракте с защитником . Игроком серьезно интересовался «Реал», но мюнхенцы, похоже, убедили француза остаться.

Стороны согласовали размер оклад и срок нового соглашения. Под вопросом остается только пункт о минимальной сумме отступных.

Действующий контракт Упамекано истекает летом.