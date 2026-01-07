Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2025/2026

«Бавария» согласовала новый контракт с Упамекано

вчера, 18:17

Немецкая «Бавария» сумела достичь устной договоренности о новом контракте с защитником Дайотчанкулем Упамекано. Игроком серьезно интересовался «Реал», но мюнхенцы, похоже, убедили француза остаться.

Стороны согласовали размер оклад и срок нового соглашения. Под вопросом остается только пункт о минимальной сумме отступных.

Действующий контракт Упамекано истекает летом.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНеймар продлил контракт с бразильским «Сантосом»
Вчера, 10:30
ЦСКА объявил о продлении контракта с Обляковым
29 декабря 2025
«Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным
26 декабря 2025
Официально«Рубин» продлил контракт с нападающим Энри Мукбой
25 декабря 2025
Слухи«Барселона» хочет продлить контракт с главным тренером Фликом — газета
18 декабря 2025
ОфициальноЖенский футбольный «Спартак» продлил контракт с главным тренером Козловым
18 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:59
Значит скоро подпишет! Думаю сумма отступных будет не маленькая
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:55
"Под вопросом остается только пункт о минимальной сумме отступных." - а ведь вопрос то весьма серьёзный...)
Capral
Capral ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 19:47
Это было при Тухеле, там вся команда была мёртвая. Но с приходом Компани команда воскресла, а сам Упомекано- стал железобетонной стеной в ЦЗ, в то время как у Тухеля, он был проходным двором.
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:44, ред.
писал как ответ пользователю Capral на первое сообщение в теме. чет не попал в кнопку ответить)

где-то в позапрошлом что ли сезоне наоборот матчи Баварии в ЛЧ показали что баварцам С НИМ в составе ТРУБА))) но я точно не уверен. был такой период что он привозил из матча в матч, красные во всех турнирах. это в год когда Лацио пересекся с Баварией в 1/8 вроде и выиграл первую игру, когда никто не верил даже в ничью в мире. вот там упамекано "блистал", потом он еще чето косячил в бундеслиге в итоге они третьими стали. насчет сборной не скажу но и там вроде не все гладко было в том сезоне.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:01
У него ЗП там большая 10 млн в год (192 тыс в неделю), накинут еще больше значит
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
А ты думал, он в Реал перейдет? Ну дело в том, что устная договоренность ничего не значит. Упомекано уже несколько раз был в офисе Баварии, и уже ручку вынимал, чтобы подпись поставить под продлением, как вдруг- или срочно отзывают кудато, или или еще какаято х....я! Но так и не подписал, потому что торгуется...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29
...а Я начал из за угла облизываться,не судьба!
Capral
Capral
вчера в 18:26
Ну хорошо хоть устной, хотя лучше дождаться официальной, письменной. Упомекано конечно тот еще тип, выбивает себе зарплату получше и яйца крутит... Но без него- труба Баварии, что и показали матчи в ЛЧ в прошлом сезоне.
Жду официального соглашения. Надо отдать должное Компани, именно он вернул француза к жизни...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 