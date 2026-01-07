Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Скончался легендарный форвард «Тоттенхэма» Чиверс

вчера, 21:28

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Мартин Чиверс скончался в возрасте 80 лет. Игроки «Шпор» будут носить черные повязки в память о легенде клуба во время матча против «Борнмута» в среду.

Чиверс забил 174 гола в 367 матчах за «Тоттенхэм», а также 13 голов за сборную Англии. В 1972 году Чиверс выиграл с лондонским клубом Кубок УЕФА.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тоттенхэм
Перевод с skysports.com
Умер восьмикратный чемпион Болгарии Димитар Пенев
03 января
Мухсина Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе
02 января
Любили и ценили: что известно о бывшем футболисте «Спартака» Мухамадиеве
02 января
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
01 января
Бывший футболист «Ростова» Каньенда умер на 44-м году жизни
02 декабря 2025
ОфициальноУмер серебряный призер чемпионата Европы Владимир Мунтян
01 декабря 2025
Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:03
Каждый год кто-то из легенд английского футбола покидает нас....до этого не стало Джимми Гривза, теперь вот Мартина Чиверса....... (футболист до сих пор занимает 4 место в списке лучших бомбардиров в истории Тоттенхэма).........

PS все меньше и меньше остается легенд времен Билла Николсона.........
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:32
Соболезнования родным и близким.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 