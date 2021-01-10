В 13 Лопес Пау Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 2 Карсдорп Рик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 3 Роджер Ибаньес Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 6 Смоллинг Крис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 4 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 37 Спинаццола Леонардо Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 73

П 17 Верету Жордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 79

П 14 Вильяр Гонсало Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 6 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 9 Джеко Эдин Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 12 Фарелли Симоне

В 87 Фузато Даниэль

З 5 Жуан

З 24 Кумбулла Мараш

З 33 Перес Бруно Всего навесов: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 17

П 42 Диавара Амаду

П 4 Кристанте Бриан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 11

Н 21 Майораль Борха Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

Н 31 Перес Карлес

Н 64 Подгоряну Суф