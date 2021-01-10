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2 : 2
завершен
10 января 2021, 14:30
воскресенье
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Стадион Олимпико
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Пеллегрини Лоренцо
ассистент Мхитарян Генрих
|1:0
|17’
|56’
|1:1
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Шкриньяр Милан
ассистент Брозович Марцело
|63’
|1:2
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Хакими Ашраф
ассистент Брозович Марцело
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Манчини Джанлука
ассистент Вильяр Гонсало
|2:2
|86’
|43’
|Лукаку Ромелу
|Смоллинг Крис
|45+1’
|Манчини Джанлука
|65’
|67’
|Бастони Алессандро
|Вильяр Гонсало
|76’
|90+5’
|Перишич Иван
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Янг Эшли
|Дармиан Маттео
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|73’
|77’
|Перишич Иван
|Мартинес Лаутаро
|Кристанте Бриан
|Верету Жордан
|79’
|82’
|Гальярдини Роберто
|Видаль Артуро
|82’
|Коларов Александар
|Хакими Ашраф
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|88’
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|14
|Удары по воротам
|17
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|8
|Удары в створ
|6
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|18
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|4
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|3
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