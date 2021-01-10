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Рома - Интер
Парма - Лацио
Удинезе - Наполи
Верона - Кротоне
Фиорентина - Кальяри
Ювентус - Сассуоло

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Интер

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 2:2 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Рома
Интер
2 : 2
завершен
10 января 2021, 14:30
воскресенье
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Италия. Серия А 2020/2021, 17 тур
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  1 X 2
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Мелбет 3.01 3.67 2.35
Лига ставок 2.85 3.60 2.55
 
17' (1:0) Пеллегрини Лоренцо (7) (Мхитарян Генрих (77))
 
45+1' Смоллинг Крис (6)
 
65' Манчини Джанлука (23)
 
73' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
 
76' Вильяр Гонсало (14)
 
79' Верету Жордан (17) уходит с поля, Кристанте Бриан (4) вышел на поле
 
86' (2:2) Манчини Джанлука (23) (Вильяр Гонсало (14))
 
88' Джеко Эдин (9) уходит с поля, Майораль Борха (21) вышел на поле
 
34' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Янг Эшли (15) вышел на поле
 
43' Лукаку Ромелу (9)
 
56' (1:1) Шкриньяр Милан (37) (Брозович Марцело (77))
 
63' (1:2) Хакими Ашраф (2) (Брозович Марцело (77))
 
67' Бастони Алессандро (95)
 
77' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
 
2
82' Видаль Артуро (22) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
82' Хакими Ашраф (2) уходит с поля, Коларов Александар (11) вышел на поле
 
90+5' Перишич Иван (14)
Голы
Пеллегрини Лоренцо
ассистент Мхитарян Генрих 		1:0 17’
56’ 1:1 Шкриньяр Милан
ассистент Брозович Марцело
63’ 1:2 Хакими Ашраф
ассистент Брозович Марцело
Манчини Джанлука
ассистент Вильяр Гонсало 		2:2 86’
Наказания
43’ Лукаку Ромелу
Смоллинг Крис 45+1’
Манчини Джанлука 65’
67’ Бастони Алессандро
Вильяр Гонсало 76’
90+5’ Перишич Иван
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
34’ Янг Эшли Дармиан Маттео
Перес Бруно Спинаццола Леонардо 73’
77’ Перишич Иван Мартинес Лаутаро
Кристанте Бриан Верету Жордан 79’
82’ Гальярдини Роберто Видаль Артуро
82’ Коларов Александар Хакими Ашраф
Майораль Борха Джеко Эдин 88’
Статистика
 14 Удары по воротам 17
8 Удары в створ 6
18 Фолы 11
3 Угловые 7
1 Офсайды 2
50% Владение мячом 50%
4 Cэйвы 6
3 Предупреждения 3
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
10 января в 17:40
Римляне все равно молодцы! Не дали состоятся победе черно-синих змей)
allemz
allemz
10 января в 17:29
Плывут нерадзуррцы, замечательно. Это на руку Милану.
1bear
1bear ответ MaxRnD (раскрыть)
10 января в 17:17
но ничья то "зашла"
3веpобой
3веpобой
10 января в 17:14
Ну хоть так)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Оппозиционер ресурса (комментарий удален) (раскрыть)
10 января в 16:56
после хорошего результата,не мешало бы и кое кого вечерком отСУСОЛить.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
10 января в 16:55
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини
    10 января в 16:43
    Аха-ха, волчица-то не сдалась в битве со змием) Конте и Видаль молодцы, выбрали правильную команду для развития карьеры! Этак лет через 2006 смогут побороться за скудо до последнего тура)
    MaxRnD
    MaxRnD ответ 1bear (раскрыть)
    10 января в 16:40
    У макаронников залёт ))
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    10 января в 16:31
    Выигрывать и сыграть вничью - это кредо Интера. Играть в слабой группе и не попасть даже в ЛЕ- это карма Интера. Только исправить её,можно очистившись в Лиге С и всё начать с чистого листа.
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Don Nerazzurri (комментарий удален) (раскрыть)
    10 января в 16:31
    Она вас и загрызла, нечего на Анчи было гнать
    juvenale
    juvenale
    10 января в 16:30
    хаха отлично
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    10 января в 16:30
    Пять подряд ничьих Ромы и Интера. При этом Рома недавно была в полуфинале Лиги чемпионов, да и по именам она не уступает своему сегодняшнему сопернику) У римлян молодёжь, у миланцев сбитые лётчики и дети лимита (знаю, что это сугубо российско-украинское "чудо-изобретение", но Бареллы и Бастони - это те же Кокорины и Мамаевы, только в Италии)
    волгодон 2
    волгодон 2
    10 января в 16:29
    Молодцы! ТБ зашло)
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Дон Диего (комментарий удален) (раскрыть)
    10 января в 16:29
    Посмеялись
    Damir76
    Damir76
    10 января в 16:23
    Ничья
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    10 января в 16:23
    Всех со 2 местом лыжницы Юлии Ступак на Тур де Ски! Чуть-чуть до победы не хватило, но так тоже норм) Приятные новости после 5-0 и 4-1)
    Ми Ша
    Ми Ша
    10 января в 16:19
    Рано Интер одно место расслабил, ничья в пользу Милан, Ювентус.
    juvenale
    juvenale
    10 января в 15:58
    Боснийское дерево это конечно что-то)))весь матч пешком ходит и только мяч теряет....хорошо что Юве его не купили
    Damir76
    Damir76
    10 января в 15:57
    Вперед Интер
    Vadim-SS
    Vadim-SS
    10 января в 15:57
    Джеко ленивый идиот...
    Ми Ша
    Ми Ша
    10 января в 15:57
    Удачно включился, оба гола Интера хороши :)
    juvenale
    juvenale
    10 января в 15:56
    вся игра парика,получающего 12 млн,это забросы на лукаку и игра при стандартах лосей-цз
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    10 января в 15:55
    гол!
    Bom Bom
    Bom Bom
    10 января в 15:23, ред.
    Рома по сезону многовато пропускает, но если сегодня возьмет 3 очка, то можно считать ее претендентом на Скудетто.
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    10 января в 14:50
    Рома пока слабовато, я думал за 10 минут штук 5 интеру положит.
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
    10 января в 14:50
    Я Формулу-1 люблю
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Дон Диего (комментарий удален) (раскрыть)
    10 января в 14:45
    Это не Челси, а Эвертон. Матчасть она на то, чтобы её учили:)
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
    10 января в 14:44
    Кто такой князюк?
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    10 января в 14:42
    Здарова князюк.
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Дон Диего (комментарий удален) (раскрыть)
    10 января в 14:34
    Лучше, чем у Интера. Но мне безразлично в целом. Я за ирисок больше пекусь.)
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