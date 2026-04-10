Чичарито будет работать футбольным экспертом на ТВ во время ЧМ-2026

сегодня, 18:22

Бывший звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Мексики Хавьер «Чичарито» Эрнандес присоединится к Fox Sports в качестве аналитика во время чемпионат мира‑2026. В 37 лет мексиканец дебютирует в телеэфире, присоединившись к звёздной команде, где также будут работать Тьерри Анри и Златан Ибрагимович.

«Работа на ТВ похожа на футбол, — прокомментировал он в телеэфире Fox. — Если вы ошибаетесь, всё равно не исправите. Но я увидел эту возможность и плюнул на страхи. Я хочу делиться своим взглядом на футбол, который люблю всю жизнь».

Также Чичарито подчеркнул, что не побоится критиковать, даже если это касается Мексики, и подчеркнул, что «правда всегда должна быть в эфире».

lazzioll
сегодня в 18:40
37 лет. сборная Мексики сейчас как никогда бедна на таланты. мог бы и сыграть еще один чемп, тем более хозяев всегда подтаскивают. я кроме Хименеса мертвого из Милана никого не знаю из мексиканской сборной, ну и в РПЛ кто-то ходит один вроде.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:25
Пока настрой боевой, но он и не в эфире...
bcywhqjfpzc2
сегодня в 18:23
Мог бы ещё и поиграть Горошек
