Чичарито будет работать футбольным экспертом на ТВ во время ЧМ-2026

Бывший звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Мексики Хавьер «Чичарито» Эрнандес присоединится к Fox Sports в качестве аналитика во время чемпионат мира‑2026. В 37 лет мексиканец дебютирует в телеэфире, присоединившись к звёздной команде, где также будут работать Тьерри Анри и Златан Ибрагимович.

«Работа на ТВ похожа на футбол, — прокомментировал он в телеэфире Fox. — Если вы ошибаетесь, всё равно не исправите. Но я увидел эту возможность и плюнул на страхи. Я хочу делиться своим взглядом на футбол, который люблю всю жизнь».

Также Чичарито подчеркнул, что не побоится критиковать, даже если это касается Мексики, и подчеркнул, что «правда всегда должна быть в эфире».