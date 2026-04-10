«Реал» рассматривает кандидатуру Дешама на должность главного тренера

сегодня, 16:29

По данным источника, руководство мадридского «Реала» включило главного тренера сборной Франции Дидье Дешама в список претендентов на должность наставника команды.

Сообщается, что текущее положение дел в мадридском клубе вызывает обеспокоенность у руководства: кредит доверия к нынешнему тренеру Альваро Арбелоа исчерпан из-за отсутствия значимых спортивных результатов в текущем сезоне.

Кандидатура Дешама рассматривается как приоритетная ввиду его высокого авторитета и лидерских качеств. Дополнительным преимуществом специалиста считается налаженный контакт с ключевыми игроками «Реала» — в частности, с Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени.

Руководство «Ливерпуля» не планирует отставку Арне Слота
Сегодня, 08:58
СлухиБудущее Росеньора в «Челси» зависит от выхода в Лигу чемпионов
Вчера, 16:19
Хаби Алонсо готов вернуться в АПЛ летом
08 апреля
Несостоявшийся тренер «Краснодара» покоряет Англию. «Лидс» оформил исторический выход в полуфинал Кубка
07 апреляЕвгений Петров в блоге Тренерская доляКомментарии1
Слухи«Барселона» намерена продать Феррана Торреса за 35 млн евро этим летом
07 апреля
Моуриньо не хочет покидать «Бенфику»
07 апреля
Nenash
Nenash
сегодня в 17:16
Перес : Даёшь щербатого.. 😄
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:15
соглашусь в том что состав звезднейший, но и управлять ими нужно уметь. по мне так сильнейшая сборная последних лет 10. если бы не наплаканный в кабинетах кубок Аргентины - то считай два чемпионства мира за десять лет и всякие дешманские лиги наций. и Дешам тут точно сыграл роль, не думаю что какой-нибудь Мартино или Саутгейт, или Блан из местных взял бы столько наград.
Capral
Capral
сегодня в 16:51
Ничего не хочу говорить или предсказывать, но не вижу развития у сб.Франции при Дешаме. Не вижу ничего оригинального в работе тренера, не вижу ничего нового... Сборная играет за счет индивидуальностей, а толковой, грамотной игры, чисто тренерской не просматривается. А последний ЧЕ показал, что Франция не прогрессирует, хотя это было видно и раньше, даже после победы над Хорватией в финале. Не знаю, возможно, Дешам преподнесет сюрприз и чем-то удивит на предстоящем форуме, но на данный момент, ничего сверх естественного не вижу.
Довольно предсказуемый футбол у Дешама. Подойдет ли он Реала не берусь утверждать. Но только исходя из того, что он знаком с несколькими игроками по сборной- выводы делать не стоит. Но думаю, еще много будет кандидатур на должность ГТ Реала, Дешам не последний. Посмотрим на него на ЧМ, который и даст ответы на многие вопросы....................................
shur
shur
сегодня в 16:49
....маразм крепчал, при чём здесь Мбаппе и Тчуамени, они что ли
погоду в Мадриде делают, нет....!!!!!
