«Реал» рассматривает кандидатуру Дешама на должность главного тренера

По данным источника, руководство мадридского «Реала» включило главного тренера сборной Франции Дидье Дешама в список претендентов на должность наставника команды.
Сообщается, что текущее положение дел в мадридском клубе вызывает обеспокоенность у руководства: кредит доверия к нынешнему тренеру Альваро Арбелоа исчерпан из-за отсутствия значимых спортивных результатов в текущем сезоне.
Кандидатура Дешама рассматривается как приоритетная ввиду его высокого авторитета и лидерских качеств. Дополнительным преимуществом специалиста считается налаженный контакт с ключевыми игроками «Реала» — в частности, с Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени.
Довольно предсказуемый футбол у Дешама. Подойдет ли он Реала не берусь утверждать. Но только исходя из того, что он знаком с несколькими игроками по сборной- выводы делать не стоит. Но думаю, еще много будет кандидатур на должность ГТ Реала, Дешам не последний. Посмотрим на него на ЧМ, который и даст ответы на многие вопросы....................................
погоду в Мадриде делают, нет....!!!!!
