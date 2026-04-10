Думфрис отказался обсуждать возможный уход из «Интера»

сегодня, 17:41

Защитник Дензел Думфрис заявил, что полностью сосредоточен на «Интере» и не думает ни о чём, кроме борьбы за титулы в концовке сезона. После восстановления от травмы голландец ярко сыграл в победном матче с «Ромой» (5:2), который сохранил за миланцами 7-очковый отрыв от конкурентов за семь туров до конца Серии А.

В комментарии Sky Italia защитник отметил, что впервые столкнулся с настолько серьёзной травмой, но теперь чувствует себя очень уверенно и смотрит только вперёд. Он подчеркнул, что каждая следующая игра для «Интера» — как финал, а цель команды остаётся прежней: выиграть Скудетто и Кубок Италии.

Дамфрис также отдельно подчеркнул свою привязанность к клубу. «Я очень счастлив в "Интере”, это моя семья, и моя единственная мысль — помочь команде взять эти трофеи», — сказал он.

СлухиБастони принял решение остаться в «Интере»
Сегодня, 12:59
Слухи«Арсенал» может подписать воспитанника «Барселоны» Мингесу
Сегодня, 10:12
СлухиНеймар может перейти в клуб из МЛС
Сегодня, 09:47
Слухи«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Хоффенхайма» на замену Салаху
Сегодня, 09:14
СлухиПСЖ вступил в борьбу с клубами АПЛ за Моргана Роджерса
Сегодня, 08:38
Слухи«Арсенал» изучает возможность приобретения трёх ключевых игроков «Ньюкасла»
Сегодня, 08:24
sm4u5dgcekrz
сегодня в 17:54
Правильно... нечего менять шило на мыло
Гость
