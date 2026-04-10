Тебас допустил проведение матча Ла Лиги в Марокко

Президент Ла Лиги допустил возможность проведения официального матча испанского чемпионата в Марокко. По его словам, игра может быть сыграна на новом стадионе Касабланки, который возводят к ЧМ ‑2030 и вмещает 115 тысяч зрителей.

Тебас отметил, что в Марокко у Ла Лиги огромная аудитория, а логистика и перелёты особенно удобны. «Почему нет?» — сказал он, подчеркивая стратегию продвижения лиги в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В регионах от Ирака до Марокко, по словам Тебаса, фанатская страсть к испанскому футболу достигает экстраординарных уровней.