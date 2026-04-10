Испания. Примера 2025/2026

Тебас допустил проведение матча Ла Лиги в Марокко

сегодня, 17:49

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас допустил возможность проведения официального матча испанского чемпионата в Марокко. По его словам, игра может быть сыграна на новом стадионе Касабланки, который возводят к ЧМ‑2030 и вмещает 115 тысяч зрителей.

Тебас отметил, что в Марокко у Ла Лиги огромная аудитория, а логистика и перелёты особенно удобны. «Почему нет?» — сказал он, подчеркивая стратегию продвижения лиги в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В регионах от Ирака до Марокко, по словам Тебаса, фанатская страсть к испанскому футболу достигает экстраординарных уровней.

Ранее Ла Лига пыталась проести игру в США, но планы отменили из‑за протестов болельщиков.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:35
на месте болел какой Севильи или Бетиса, Валенсии или Виго я бы бойкотнул матчи на стадионе и все. и пусть 66 нюхают всякие Тебасы у марроканцев дальше, без зрителей. в первую очередь футбол для болельщиков, а города жти по 700-800 тысяч, то есть полные стадионы собирает. если готовы положить хрен на родных ради марокканцев??? ну так это писец этой лиге будет. ее и так кроме испанцев мало кто смотрит в мире, ну теперь даже испанцы не будут. зато в Рабате будут довольны. я тут даже унылыю херню типа суперкубка в чужой стране осуждаю, а тут матчи родной команды. я пять дней на заводе в Севилье оттарабанил, хочу сходить на футбол а мне лодку дают на говорят в Марокко метнись, матч там.
hg8jm6rcze9q
hg8jm6rcze9q
сегодня в 17:51
А почему бы им не сыграть в Зимбабве?
Гость
