В 25 Рейна Пепе Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 77 Марушич Адам Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 82

З 14 Худт Уэсли Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 82

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 6 Лейва Лукас Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 55

П 19 Лулич Сенад Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 55

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 96 Фарес Мохаммед Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 81 Перейра Габриэль

В 1 Стракоша Томас

З 4 Габаррон Патрик Хиль Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 35

З 37 Мусаккьо Матео

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль

П 32 Катальди Данило

П 16 Пароло Марко

П 7 Перейра Андреас Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 8

П 45 Шеху Флорент

П 18 Эскаланте Гонсало Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 35

Н 20 Кайседо Фелипе Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8