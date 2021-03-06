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Ювентус - Лацио
Специа - Беневенто
Удинезе - Сассуоло

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Лацио

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) Лацио
Ювентус
Лацио
3 : 1
завершен
06 марта 2021, 22:45
суббота
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Италия. Серия А 2020/2021, 26 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:40
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 1.82 3.84 4.51
Лига ставок 1.90 3.70 3.95
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    39' (1:1) Рабьо Адриен (25) (Мората Альваро (9))
     
    57' (2:1) Мората Альваро (9) (Кьеза Федерико (22))
     
    60' (3:1) Мората Альваро (9)
     
    69' Мората Альваро (9) уходит с поля, Роналду Криштиану (7) вышел на поле
     
    2
    70' Куадрадо Хуан (16) уходит с поля, Рамос Артур (5) вышел на поле
    70' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    82' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Бонуччи Леонардо (19) вышел на поле
     
    90+2' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Ди Пардо Алессандро (36) вышел на поле
     
    14' (0:1) Корреа Хоакин (11)
     
    2
    55' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Эскаланте Гонсало (18) вышел на поле
    55' Лулич Сенад (19) уходит с поля, Габаррон Патрик Хиль (4) вышел на поле
     
    80' Ачерби Франческо (33)
     
    3
    82' Марушич Адам (77) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
    82' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
    82' Альберто Луис (10) уходит с поля, Кайседо Фелипе (20) вышел на поле
    Голы
    14’ 0:1 Корреа Хоакин
    Рабьо Адриен
    ассистент Мората Альваро     		1:1 39’
    Мората Альваро
    ассистент Кьеза Федерико     		2:1 57’
    Мората Альваро 3:1(П) 60’
    Наказания
    80’ Ачерби Франческо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    55’ Габаррон Патрик Хиль Лулич Сенад
    55’ Эскаланте Гонсало Лейва Лукас
    Роналду Криштиану Мората Альваро 69’
    Рамос Артур Куадрадо Хуан 70’
    МакКенни Уэстон Рэмзи Аарон 70’
    Бонуччи Леонардо Кьеза Федерико 82’
    82’ Перейра Андреас Марушич Адам
    82’ Мурики Ведат Иммобиле Чиро
    82’ Кайседо Фелипе Альберто Луис
    Ди Пардо Алессандро Кулусевски Деян 90+2’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 15
    		5 Удары в створ 4
    		10 Фолы 13
    		4 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		52% Владение мячом 48%
    		3 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    07 марта в 13:48
    Молодчик, Альваро! Искренне рад за экс-мадридиста) С очередной победой всех преданных тиффози Старой Синьоры!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Князь опять в строю (комментарий удален) (раскрыть)
    07 марта в 11:24
    Мои поздравления!)
    А что не так с составом? Она слабее, чем у конкурентов?)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Королевский Реал (раскрыть)
    07 марта в 11:17
    Правильно ты заметил. В тех финалах Ювентус представлял другие игроки, нежели те, кто играет сейчас за исключением некоторых. НО, Нарцисс получается не такой уж тащер раз всё упирается в партнёрах?
    Опять же партнёры виноваты - они слабые.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    07 марта в 09:53
    Итог матча: Победа на классе и на духе и судейский беспредел 😡!!!!!
    112910415
    112910415
    07 марта в 07:32
    есть ещё порох !
    и атака есть )
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    07 марта в 06:46
    Мората вытянул игру.
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    07 марта в 02:03, ред.
    Я понимаю, тут много сейчас тех, кто пытается на фоне этой победы, поддеть Роналду, что без него там ля-ля тополя, все в ажуре у Юве и т.п..

    Но хочется напомнить слова комментатора Шнякина на 37 минуте: "Это первая по настоящему острая атака Ювентуса за 37 минут матча"
    Лацио сейчас испытывает колосальные проблемы в игре проиграв в 8 последних матчах 5 раз.

    Можно конечно бесконечно пускать пыль в глаза и сваливать проблемы Юве на Роналду и вспоминать про какие-то выходы в финалы ЛЧ и т.д., но я уверен, что давные и настоящие фанаты Ювентуса понимают, что те, кто играл в этих финалах, это были совсем иного уровня игроки нежели сейчас.

    Из тех составов, сейчас, хорошо если 2-3 человека осталось в Юве постоянно выходящие с Роналду.

    В основном кто-то ушел, кто-то постоянно травмирован, а кто-то банально постарел и уже даже близко не показывает тот футбол, который позволял Юве выходить в финалы ЛЧ.

    Юве подобрал бесплатных игроков, которые не нужны были даже в таких клубах, как Арсенал с его нынешними проблемами, о чем тут вообще даже говорить.

    Ювентус с победой!
    juvenale
    juvenale ответ Весельчак_У (комментарий удален) (раскрыть)
    07 марта в 00:44
    так у Лацио 5 поражений в последних 8 матчах
    juvenale
    juvenale
    07 марта в 00:43
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    07 марта в 00:41
    Без сарказма скажу, что игра с Роналдо и без него - две разные команды. И без него игра была наголову выше.
    УЕСКА
    УЕСКА
    07 марта в 00:41
    И без пенальтиста справились. Пенальти и без него есть кому забивать.
    Bom Bom
    Bom Bom
    07 марта в 00:39
    С победой, братва) Много кровушки попил Лацио за последние пару лет, важная виктория. Удачи Аталанте!
    juvenale
    juvenale ответ da da da (раскрыть)
    07 марта в 00:39
    первый серьезный клуб,которому он забил))до этого сплошные ференцварошы,дк и беневенты
    juvenale
    juvenale
    07 марта в 00:38
    важнейшая победа за зону лч!!!
    Ironigor
    Ironigor
    07 марта в 00:30
    Это Юве - Это Победа !!!!!
    da da da
    da da da
    07 марта в 00:19, ред.
    Альваро лучший игрок Юве в этом сезоне,тащит и в ЛЧ и в СерииА.
    Bom Bom
    Bom Bom
    07 марта в 00:12
    Оу, центр поля теперь должен поинтереснее заиграть
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    07 марта в 00:11
    Лацио надо копить деньги на усиление.
    Bom Bom
    Bom Bom
    07 марта в 00:08
    А без Роналду в атаке чуточку веселее
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    07 марта в 00:04
    Мне плохо.
    Bom Bom
    Bom Bom
    07 марта в 00:02
    Ну хоть сейчас поставил) 3:1
    Bom Bom
    Bom Bom
    07 марта в 00:01
    Дааа) Вынимайте, орлята
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    06 марта в 23:50
    https://m.soccer.ru/news/1242169/messi-lionel-barselona
    juvenale
    juvenale
    06 марта в 23:40
    Ювентус просто убивают в этом сезоне....реально,как можно было не дать пенальти в такой ситуации....и железная желтая Савичу
    Bom Bom
    Bom Bom
    06 марта в 23:35
    Воь прикол будет, если опять 1:1 сыграем. Любимый счет Пирло)
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    06 марта в 23:34
      Bom Bom
      Bom Bom
      06 марта в 23:27
      Даа) Исправился Рабьо) Только хотел сказать, что надо сравнивать до перерыва, иначе капут
      juvenale
      juvenale
      06 марта в 23:11
      а где пенальти за игру рукой Худта?хахахахах
      Bom Bom
      Bom Bom
      06 марта в 23:11
      Забегали вроде) У Рабьо все пасы небрежные. Вот ведь чудо французское
      Bom Bom
      Bom Bom
      06 марта в 23:03
      Если так пойдет, сегодня точно сдадим Скудетто. Рано или поздно этр все равно бы случилось...
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