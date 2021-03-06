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3 : 1
завершен
06 марта 2021, 22:45
суббота
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:40
|14’
|0:1
|Корреа Хоакин
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Рабьо Адриен
ассистент Мората Альваро
|1:1
|39’
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Мората Альваро
ассистент Кьеза Федерико
|2:1
|57’
|Мората Альваро
|3:1(П)
|60’
|80’
|Ачерби Франческо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Габаррон Патрик Хиль
|Лулич Сенад
|55’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|Роналду Криштиану
|Мората Альваро
|69’
|Рамос Артур
|Куадрадо Хуан
|70’
|МакКенни Уэстон
|Рэмзи Аарон
|70’
|Бонуччи Леонардо
|Кьеза Федерико
|82’
|82’
|Перейра Андреас
|Марушич Адам
|82’
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|82’
|Кайседо Фелипе
|Альберто Луис
|Ди Пардо Алессандро
|Кулусевски Деян
|90+2’
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|7
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|3
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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А что не так с составом? Она слабее, чем у конкурентов?)
А что не так с составом? Она слабее, чем у конкурентов?)
Опять же партнёры виноваты - они слабые.
Опять же партнёры виноваты - они слабые.
и атака есть )
и атака есть )
Но хочется напомнить слова комментатора Шнякина на 37 минуте: "Это первая по настоящему острая атака Ювентуса за 37 минут матча"
Лацио сейчас испытывает колосальные проблемы в игре проиграв в 8 последних матчах 5 раз.
Можно конечно бесконечно пускать пыль в глаза и сваливать проблемы Юве на Роналду и вспоминать про какие-то выходы в финалы ЛЧ и т.д., но я уверен, что давные и настоящие фанаты Ювентуса понимают, что те, кто играл в этих финалах, это были совсем иного уровня игроки нежели сейчас.
Из тех составов, сейчас, хорошо если 2-3 человека осталось в Юве постоянно выходящие с Роналду.
В основном кто-то ушел, кто-то постоянно травмирован, а кто-то банально постарел и уже даже близко не показывает тот футбол, который позволял Юве выходить в финалы ЛЧ.
Юве подобрал бесплатных игроков, которые не нужны были даже в таких клубах, как Арсенал с его нынешними проблемами, о чем тут вообще даже говорить.
Ювентус с победой!
Но хочется напомнить слова комментатора Шнякина на 37 минуте: "Это первая по настоящему острая атака Ювентуса за 37 минут матча"
Лацио сейчас испытывает колосальные проблемы в игре проиграв в 8 последних матчах 5 раз.
Можно конечно бесконечно пускать пыль в глаза и сваливать проблемы Юве на Роналду и вспоминать про какие-то выходы в финалы ЛЧ и т.д., но я уверен, что давные и настоящие фанаты Ювентуса понимают, что те, кто играл в этих финалах, это были совсем иного уровня игроки нежели сейчас.
Из тех составов, сейчас, хорошо если 2-3 человека осталось в Юве постоянно выходящие с Роналду.
В основном кто-то ушел, кто-то постоянно травмирован, а кто-то банально постарел и уже даже близко не показывает тот футбол, который позволял Юве выходить в финалы ЛЧ.
Юве подобрал бесплатных игроков, которые не нужны были даже в таких клубах, как Арсенал с его нынешними проблемами, о чем тут вообще даже говорить.
Ювентус с победой!