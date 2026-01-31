Top.Mail.Ru
«Бавария» не смогла обыграть «Гамбург»

сегодня, 22:40
ГамбургЛоготип футбольный клуб Гамбург2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Гамбург» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Фабиу Виейра (34', пенальти) и Вушкович (53'). За гостей забивали Кейн (42') и Диас (46').

По итогам встречи «Гамбург» имеет 19 очков (13-е место), у гостей — 51 очко (1-е место).

В следующем матче «Гамбург» сыграет 7 февраля, соперником будет «Хайденхайм». «Бавария» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Хоффенхайм»).

матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:14
Компани еще явно ' физрук ' чтобы работать главным тренером в топ клубе. Виктор , без обид , но с Баварией , её составом и фин возможностями даже Бышовец из года в год чемпионил бы в Германии ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:07
давно не видел. чтоб Гамбург отобрал очки у Баварии.
бывает.
Capral
Capral
сегодня в 23:01
Позорище, а не футбол. Компани создал команду ярких индивидуальностей, но коллектив он не создал. Дошло до того, что футболисты Баварии бегали к судье и выпрашивали пенальти. Смотрел я на Баварию и думал: и вот эта команда будет бороться в ЛЧ?! Спасибо Нойеру, что не проиграли. Нойер плох на выходах, но на линии- он непробиваем. Толкового футбола у баварцев не получилось, а заключительные минуты, и вовсе Бавария превратила в навал. Тепличное создание, а не настоящий немецкий клуб.

Обсуждать игру нет смысла. Кейн забил команде из зоны стыков, да и то, после того, как ему дали принять мяч во вратарской, развернуться на 180 градусов и пробить. Карл еще не созрел для полноценного футбола. Мусиала- только после травмы. Неплохо вышел Диас- обострил игру. Понравился Альфонсо Диас. После травмы не жалеет себя, идет в стыки, борется.

Ну и конечно, отдельно хочу сказать про Киммиха. Сколько раз надо повторять: не пускайте этого человека в штрафную Баварии и на подступы к ней- он всё испортит!!! Но уж если так получилось, то страхуйте его Горецкой!!! Нет, не понимает Компани... Вобщем, очередная потеря очков Баварией, в игре с аутсайдером. Никто больше не боится Баварию, играют смело, я даже сказал бы открыто и по спортивному нагло.
