«Бавария» не смогла обыграть «Гамбург»

сегодня, 22:40

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Гамбург» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Фабиу Виейра (34', пенальти) и Вушкович (53'). За гостей забивали Кейн (42') и Диас (46').

По итогам встречи «Гамбург» имеет 19 очков (13-е место), у гостей — 51 очко (1-е место).

В следующем матче «Гамбург» сыграет 7 февраля, соперником будет «Хайденхайм». «Бавария» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Хоффенхайм»).