«Бавария» не смогла обыграть «Гамбург»

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Гамбург» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились: Фабиу Виейра (34', пенальти) и Вушкович (53'). За гостей забивали Кейн (42') и Диас (46').
По итогам встречи «Гамбург» имеет 19 очков (13-е место), у гостей — 51 очко (1-е место).
В следующем матче «Гамбург» сыграет 7 февраля, соперником будет «Хайденхайм». «Бавария» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Хоффенхайм»).
Обсуждать игру нет смысла. Кейн забил команде из зоны стыков, да и то, после того, как ему дали принять мяч во вратарской, развернуться на 180 градусов и пробить. Карл еще не созрел для полноценного футбола. Мусиала- только после травмы. Неплохо вышел Диас- обострил игру. Понравился Альфонсо Диас. После травмы не жалеет себя, идет в стыки, борется.
Ну и конечно, отдельно хочу сказать про Киммиха. Сколько раз надо повторять: не пускайте этого человека в штрафную Баварии и на подступы к ней- он всё испортит!!! Но уж если так получилось, то страхуйте его Горецкой!!! Нет, не понимает Компани... Вобщем, очередная потеря очков Баварией, в игре с аутсайдером. Никто больше не боится Баварию, играют смело, я даже сказал бы открыто и по спортивному нагло.
