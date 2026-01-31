Снуп Догг намерен вывести «Суонси» в Премьер-Лигу

Совладелец «Суонси Сити» Снуп Догг обозначил амбиции для клуба Чемпионшипа.
Американский музыкант стал совладельцем «лебедей» в начале сезона.
«Я хочу активно включиться в дело и повести клуб по новому пути, которого раньше не было, — сказал он Wales Online. — Наша цель — вывести „Суонси“ в Премьер-Лигу, а для этого нужны деньги — такая реальность современного футбола. Я планирую привлечь спонсорские контракты и рекламу, чтобы сделать клуб глобальным брендом».
Снуп Догг также намерен скоро посетить Уэльс и посмотреть матчи «Суонси»:
Настоящее желание — встретиться с фанатами. Они страстные, настоящие, и я хочу услышать их мнение, когда окажусь в «Суонси». Я давно мечтал инвестировать в футбольный клуб — оставалось только дождаться подходящего момента.