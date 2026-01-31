Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Чемпионшип 2025/2026

Снуп Догг намерен вывести «Суонси» в Премьер-Лигу

сегодня, 20:09

Совладелец «Суонси Сити» Снуп Догг обозначил амбиции для клуба Чемпионшипа.

Американский музыкант стал совладельцем «лебедей» в начале сезона.

«Я хочу активно включиться в дело и повести клуб по новому пути, которого раньше не было, — сказал он Wales Online. — Наша цель — вывести „Суонси“ в Премьер-Лигу, а для этого нужны деньги — такая реальность современного футбола. Я планирую привлечь спонсорские контракты и рекламу, чтобы сделать клуб глобальным брендом».

Снуп Догг также намерен скоро посетить Уэльс и посмотреть матчи «Суонси»:

Настоящее желание — встретиться с фанатами. Они страстные, настоящие, и я хочу услышать их мнение, когда окажусь в «Суонси». Я давно мечтал инвестировать в футбольный клуб — оставалось только дождаться подходящего момента.

Подписывайся в ВК
Все новости
Фанаты «Бенфики» ворвались на базу клуба, протестуя против работы Моуриньо
24 января
Матч «Вест Хэм» — «Сандерленд» прервали из-за конфликта Джаки с фанатом
24 января Фото
Бельский призвал учитывать присутствие детей при возвращении пива
23 января
Актер Бероев рассказал, как начал болеть за «Спартак»
22 января
В Астане задержали бельгийцев, находившихся на матче ЛЧ в купальниках
21 января
«Манчестер Сити» вернет деньги болельщикам, посетившим матч с «Будё-Глимт»
21 января
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:34
энтузиасты нужны !
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:23
Спасибо!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:10
Продлили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 