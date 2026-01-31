Снуп Догг намерен вывести «Суонси» в Премьер-Лигу

1769879367

сегодня, 20:09

Совладелец «Суонси Сити» Снуп Догг обозначил амбиции для клуба Чемпионшипа.

Американский музыкант стал совладельцем «лебедей» в начале сезона.

«Я хочу активно включиться в дело и повести клуб по новому пути, которого раньше не было, — сказал он Wales Online. — Наша цель — вывести „Суонси“ в Премьер-Лигу, а для этого нужны деньги — такая реальность современного футбола. Я планирую привлечь спонсорские контракты и рекламу, чтобы сделать клуб глобальным брендом».

Снуп Догг также намерен скоро посетить Уэльс и посмотреть матчи «Суонси»: