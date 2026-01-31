Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Сака травмировался на разминке перед игрой против «Лидса»

сегодня, 18:18
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Форвард «Арсенала» Букайо Сака получил травму на разминке перед матчем чемпионата Англии против «Лидса».

Футболист должен был выйти в основе, но в итоге не появился на поле. О степени серьезности травмы пока не сообщается.

shur
shur ответ p2y47mhvbbu2 (раскрыть)
сегодня в 19:58
...в детстве была во дворе главная фишка, под коробку клался
тяжёлый камень прямо на тратуаре! Дядька шёл и на пути в сердцах
бил по коробке! Боль дикая, двор катился со смеху!
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:38
Здравствуйте! Продлите мне тоже пожалуйста! Приз не нужен!
Вещий
Вещий
сегодня в 19:16
Благодарю ВСЕХ кто выбрал группу "Без призов".... Всем удачи!! ...Добру быть!
p2y47mhvbbu2
p2y47mhvbbu2
сегодня в 19:13
Не заметил камень и его пнул...:)))
Гость
