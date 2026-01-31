Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Суд вернул иск по долгу «Крыльев Советов»

сегодня, 19:15

Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск «РТ-капитал» (дочки «Ростеха») к ФК «Крылья Советов» на 146 млн рублей, дав срок до 2 марта 2026 года на исправление нарушений — отсутствуют доверенность и документы о досудебном урегулировании. Иск подан 19 января, суть требований не раскрыта.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство на сумму свыше 928 млн рублей: клуб с 2016 года не гасит заём, взятый на финансовую поддержку, а решение о взыскании подтвердили Арбитражный суд Москвы и 9-й апелляционный суд.

Клуб выплатил 535 млн рублей 30 декабря и ещё 54 млн в первой половине января, так что на 20 января остаток составил 519 млн рублей — 454 млн основного долга плюс 64,9 млн исполнительского сбора.

21 января «РТ-капитал» анонсировал заявление о банкротстве самарцев, но в «Крыльях Советов» пообещали рассчитаться до 3 февраля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Иск Аршавина относительно изменения размера алиментов был удовлетворен
28 января
«Дочка» Ростеха намерена обратиться в суд за признанием КС банкротом
21 января
Роналду выиграл суд против «Ювентуса» по делу о невыплате зарплаты
19 января
Сафонов заявил в полицию на бывшую жену из-за двойного взыскания расходов
12 января
Суд предложил «Ростову» и властям заключить мир по иску на 476 млн
30 декабря 2025
Арбитр Захаров выплатил компенсацию прохожему, которого он ударил
29 декабря 2025
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 