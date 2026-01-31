Суд вернул иск по долгу «Крыльев Советов»

1769876113

сегодня, 19:15

Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск «РТ-капитал» (дочки «Ростеха») к ФК «Крылья Советов» на 146 млн рублей, дав срок до 2 марта 2026 года на исправление нарушений — отсутствуют доверенность и документы о досудебном урегулировании. Иск подан 19 января, суть требований не раскрыта.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство на сумму свыше 928 млн рублей: клуб с 2016 года не гасит заём, взятый на финансовую поддержку, а решение о взыскании подтвердили Арбитражный суд Москвы и 9-й апелляционный суд.

Клуб выплатил 535 млн рублей 30 декабря и ещё 54 млн в первой половине января, так что на 20 января остаток составил 519 млн рублей — 454 млн основного долга плюс 64,9 млн исполнительского сбора.

21 января «РТ-капитал» анонсировал заявление о банкротстве самарцев, но в «Крыльях Советов» пообещали рассчитаться до 3 февраля.