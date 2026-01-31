Top.Mail.Ru
«Реал» недосчитался нескольких миллионов евро из-за поражений в ЛЧ

сегодня, 16:38

Мадридский «Реал» недосчитается нескольких миллионов евро из-за неудач в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Из-за поражений от «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Бенфики» на групповой стадии «Реал» уже лишился шансов заработать €6,3 млн.​

Падение с 3-го на 9-е место в таблице после последнего тура также стало ощутимым в финансовом плане: вместо €2 млн за прямой выход в 1/8 «сливочные» получили лишь €1 млн за попадание в стыки.

Если «Реал» не пройдет дальше стыкового раунда, то недополучит дополнительные €11 млн.

Реал
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:25, ред.
...Да! В Союзе всеми правдами и неправдами люди в течении 5-7 лет
дожидались ордеров на квартиры, правда была проблема с размерами площади на человека,если меньше 5 кв метров,то ставили на очередь в Исполкоме! Сейчас возможности есть только у деловых,
власть имущих, бизнесменов, артистов,спортсменов (продвинутых),
в авторитете, барыг, спекулей!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:16
На окраинах Москвы (например Южное Чертаново) квартиры, по крайней мере такое не редкость, уже стоят примерно столько же сколько в Нью-Джерси с видом на Манхэттен, только во втором случае площадь в два раза больше и есть бассейн.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 17:04
Реал не единственный в этом списке. Нельзя всё время считать 100% результат.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:03
...в Москве квартиры дороже стоят! Ничего,заиграют,заработают!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:00
Бывают и проигрыши! Ничего не поделать
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 17:00
Это Алонсо виноват.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:58
не переживут наверное. надо смс-ками собрать
Capral
Capral
сегодня в 16:45
Спрашивать надо с того, кто полгода мучил команду... Всё очевидно.
Гость
