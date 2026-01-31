«Реал» недосчитался нескольких миллионов евро из-за поражений в ЛЧ

1769866723

сегодня, 16:38

Мадридский «Реал» недосчитается нескольких миллионов евро из-за неудач в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Из-за поражений от «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Бенфики» на групповой стадии «Реал» уже лишился шансов заработать €6,3 млн.​

Падение с 3-го на 9-е место в таблице после последнего тура также стало ощутимым в финансовом плане: вместо €2 млн за прямой выход в 1/8 «сливочные» получили лишь €1 млн за попадание в стыки.

Если «Реал» не пройдет дальше стыкового раунда, то недополучит дополнительные €11 млн.