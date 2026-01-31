«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче чемпионата Англии

1769878518

сегодня, 19:55

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 0:4.

За гостей забивали Субименди (27'), Дарлоу (38', автогол), Дьёкереш (69'), Габриэл Жезус (86').

По итогам встречи «Лидс» имеет 26 очков (16-е место), у гостей — 53 очка (1-е место).

В следующем матче «Лидс» сыграет 6 февраля, соперником будет «Ноттингем Форест». «Арсенал» проведет следующий матч 7 февраля (соперник — «Сандерленд»).