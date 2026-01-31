«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче чемпионата Англии

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 0:4.
За гостей забивали Субименди (27'), Дарлоу (38', автогол), Дьёкереш (69'), Габриэл Жезус (86').
По итогам встречи «Лидс» имеет 26 очков (16-е место), у гостей — 53 очка (1-е место).
В следующем матче «Лидс» сыграет 6 февраля, соперником будет «Ноттингем Форест». «Арсенал» проведет следующий матч 7 февраля (соперник — «Сандерленд»).
Комичный до предела был первый гол, точнее автогол, вратаря Лидса. Последний раз, нечто подобное наблюдал в 2009г., в Киеве, в игре киевлян с ПСЖ. В очередной раз не перестаю восхищаться угловыми Арсенала, которые несут с собой неприкрытую угрозу, и сразу вспоминаю несчастную Баварию, для которой лондонские угловые стали ночным кошмаром.
Вобщем и целом- закономерная победа гостей, в которой, четвертый гол- стал приговором всей обороне Лидса. Не скажу, что Арсенал показал свеpх мощный футбол, просто, сыграл по сопернику, в эконом режиме. Говорить об игре Лидса не приходится. Как только, гости прибавляли в движении- сразу у Лидса появлялись бреши, как в центре поля, так и в обороне.
Арсенал с победой!!!
