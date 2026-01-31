Top.Mail.Ru
«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче чемпионата Англии

сегодня, 19:55
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 0:4.

За гостей забивали Субименди (27'), Дарлоу (38', автогол), Дьёкереш (69'), Габриэл Жезус (86').

По итогам встречи «Лидс» имеет 26 очков (16-е место), у гостей — 53 очка (1-е место).

В следующем матче «Лидс» сыграет 6 февраля, соперником будет «Ноттингем Форест». «Арсенал» проведет следующий матч 7 февраля (соперник — «Сандерленд»).

Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 21:16
Молодцы Канониры!
Уверенная победа!
Capral
Capral
сегодня в 21:15, ред.
Как и ожидалось, борьбы не получилось. В отсутствии Сака стало меньше индивидуальной игры у Арсенала, а у Мадуэке больше простора на месте правого полусреднего... Не очень понял, почему атака Арсенала свалилась преимущественно на правый фланг, именно этим флангом, лондонцы чаще всего атаковали в 1-м тайме.

Комичный до предела был первый гол, точнее автогол, вратаря Лидса. Последний раз, нечто подобное наблюдал в 2009г., в Киеве, в игре киевлян с ПСЖ. В очередной раз не перестаю восхищаться угловыми Арсенала, которые несут с собой неприкрытую угрозу, и сразу вспоминаю несчастную Баварию, для которой лондонские угловые стали ночным кошмаром.

Вобщем и целом- закономерная победа гостей, в которой, четвертый гол- стал приговором всей обороне Лидса. Не скажу, что Арсенал показал свеpх мощный футбол, просто, сыграл по сопернику, в эконом режиме. Говорить об игре Лидса не приходится. Как только, гости прибавляли в движении- сразу у Лидса появлялись бреши, как в центре поля, так и в обороне.

Арсенал с победой!!!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 20:35
А кт оскажет как считается разгром 3-0 эо разгром? а 5-0 это как? а если больше? А то как то странно бывает ...3-0 команда победила, а иногда разгром учинила ..а счет тот же 3-0
112910415
112910415
сегодня в 20:08
есть ещё силы-то !
shur
shur
сегодня в 20:02
...пушкари то разошлись!!!
Master Shake
Master Shake
сегодня в 20:00
Дали фору конкурентам и хватит) Арсенал вернулся!
