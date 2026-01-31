Top.Mail.Ru
Лаллана возглавил молодёжный состав «Саутгемптона»

сегодня, 22:20

«Саутгемптон» назначил бывшего игрока сборной Англии Адама Лаллану новым тренером команды U21.

Недавно «Саутгемптон» внес несколько изменений в тренерскую структуру, связанную с академией. В результате бывший наставник молодежки Тонда Экерт в ноябре был назначен на должность главного тренера первой команды. Это привело к тому, что бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Брайтона» Лаллана взял на себя ответственность за команду U21 на временной основе.

Теперь «Саутгемптон» объявил, что Лаллана подписал новый контракт и продолжит работу в качестве главного тренера команды U21.

Лаллане 37 лет. Он завершил карьеру прошлым летом, проведя последний сезон в составе «Саутгемптона», в котором начинал профессиональную карьеру.

