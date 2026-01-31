Top.Mail.Ru
«Фулхэм» купил игрока «Манчестер Сити» Бобба за 27 млн фунтов

сегодня, 16:48

«Фулхэм» в пятницу объявил о трансфере полузащитника Оскара Бобба из «Манчестер Сити» за 27 миллионов фунтов.

22-летний норвежец испытывал нехватку игрового времени на «Этихаде» в этом сезоне (9 матчей в АПЛ + 3 в ЛЧ, 1 голевой пас) и нуждается в новом старте, чтобы набрать форму перед летним ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

За основную команду «Сити» с 2023 года Бобб провел 47 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи — теперь он подписал контракт с «Фулхэмом» до 2031 года и будет выступать под 14-м номером.

Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:16
Норвежцы в последнее время всё темнее и темнее 😁
shur
shur
сегодня в 16:59
...и Оскар уходит, от городских к дачникам,в виде норвежского мавра
Бобба!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:58
Надеюсь будет больше получать игровой практики
Гость
