«Фулхэм» купил игрока «Манчестер Сити» Бобба за 27 млн фунтов

«Фулхэм» в пятницу объявил о трансфере полузащитника Оскара Бобба из «Манчестер Сити» за 27 миллионов фунтов.
22-летний норвежец испытывал нехватку игрового времени на «Этихаде» в этом сезоне (9 матчей в АПЛ + 3 в ЛЧ, 1 голевой пас) и нуждается в новом старте, чтобы набрать форму перед летним ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
За основную команду «Сити» с 2023 года Бобб провел 47 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи — теперь он подписал контракт с «Фулхэмом» до 2031 года и будет выступать под 14-м номером.
