Трубин: «Пересмотрел свой гол „Реалу“ уже раз двести»

Вратарь «Бенфики» прокомментировал свой гол в ворота «Реала» на 90+8-й минуте матча последнего тура Лиги чемпионов. Этот мяч позволил португальской команде попасть в плей-офф турнира.

Трубин сказал:

Я пересмотрел этот гол сотни раз — сто, может, двести. Для меня это по-настоящему выдающийся, особенный момент. Мне 24 года, но такие эмоции я ощущаю впервые, впервые оказался в подобной ситуации — и до сих пор не до конца в них разобрался.

Это случилось в самом конце матча: нам отчаянно нужен был гол, и мы бросили все силы, чтобы его добиться. Поэтому, когда тренер велел мне подняться на угловой, я так и сделал — и всё сложилось идеально. Мне удалось отличиться. До сих пор не могу осознать, что произошло.