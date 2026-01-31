Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоЛига чемпионов 2025/2026

Трубин: «Пересмотрел свой гол „Реалу“ уже раз двести»

сегодня, 16:30
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал свой гол в ворота «Реала» на 90+8-й минуте матча последнего тура Лиги чемпионов. Этот мяч позволил португальской команде попасть в плей-офф турнира.

Трубин сказал:

Я пересмотрел этот гол сотни раз — сто, может, двести. Для меня это по-настоящему выдающийся, особенный момент. Мне 24 года, но такие эмоции я ощущаю впервые, впервые оказался в подобной ситуации — и до сих пор не до конца в них разобрался.

Это случилось в самом конце матча: нам отчаянно нужен был гол, и мы бросили все силы, чтобы его добиться. Поэтому, когда тренер велел мне подняться на угловой, я так и сделал — и всё сложилось идеально. Мне удалось отличиться. До сих пор не могу осознать, что произошло.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ямаль забил красивый гол в падении в матче против «Овьедо»
25 января Фото
Мбаппе забил пенальти «паненкой» и посвятил его Браиму Диасу
25 января
Браим Диас взял на себя вину за поражение Марокко в финале Кубка Африки
19 января
Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом
12 января
Слепой на один глаз игрок спас Буркина-Фасо от неудачи в матче Кубка Африки
25 декабря 2025
Салах извинился перед игроками «Ливерпуля» после скандального интервью
20 декабря 2025
Все комментарии
p3n7ja2nav8f
p3n7ja2nav8f
сегодня в 16:55
На такое долго не надоест смотреть
batog
batog
сегодня в 16:55
...мда, похоже медные трубы запели!?!
pq6x93aju2m5
pq6x93aju2m5
сегодня в 16:33
Тут даже просмотр огня и воды отдыхают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 